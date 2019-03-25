Болгарія: корупційний скандал із квартирами в центрі столиці коштував посад кільком політикам

У розпал корупційного скандалу довкола купівлі елітних квартир за занижені ціни для високопосадовців провладної партії «Герб», парламент Болгарії планує ухвалити нові документи «особливого призначення». Мова йде про зміни до Закону про судоустрій, проголосовані минулого тижня.

Наприкінці минулого тижня на сайті Національної асамблеї Болгарії з’явився прес-реліз, у якому повідомляється, що ці зміни будуть обговорювати на позачерговому засіданні Юридичної комісії у вівторок.

Раніше у березні болгарське видання «Буйвол», Болгарська служба Радіо Вільна Європа і громадська організація «Антикорупційний фонд» опублікували розслідування про продаж компанією-забудовником «Артекс» елітного житла за заниженою ціною чотирьом високопоставленим політикам із правлячої партії «Герб». Рік тому партія внесла поправки до законодавства, які дозволяють цьому забудовникові звести хмарочос у центрі столиці Болгарії – Софії.

Квартири, в 4 рази дешевші за їхню реальну ціну

Питання, над яким ламають голови ось уже як тиждень: що ж могло змусити компанію-забудовника продати 4 квартири за значно нижчою ціною, ніж їхня реальна ціна?

Чотирьом політикам це коштувало кар’єри. Мова йде про заступника голови «Герб» Цветана Цветанова, міністра юстиції Цецку Цачеву, голову парламентської комісії з питань культури, колишнього міністра закордонних справ Вежді Рашидова і заступницю міністра спорту Ваню Колеву.

VIP-апартаменти з VIP-ліфтом

Як стало відомо зі спільного розслідування Болгарської служби Радіо Вільна Європа та «Антикорупційного фонду», голова парламентської групи «Герб» Цветан Цветанов, який є другою особою в партії, придбав квартиру, площею 240 квадратних метрів, у 2018 році. Нерухомість займає весь верхній поверх будівлі «Летера» і має приватний ліфт, що веде у приватний гараж.

За угодою, ціна квадратного метра становить 386 654 леви, або 627 євро. За словами представників «Артекс», ринкові ціни на квартири в цій будівлі, за даними на 2017 рік, починаються від 2600 євро за квадратний метр і досягають 3500 євро за квадратний метр.

Відтак заступник голови «Герб» купив свою квартиру за ціною, в 4 рази нижчою від ринкової.

Цветанов завершив угоду, передавши будівельній компанії ще дві нерухомості і заплативши 100 000 левів (трохи більше ніж 51 тисяча євро у перерахунку – ред.).

Перед тим, як придбати квартиру в «Артекс», Цветанов, як повідомляє видання «Буйвол», надіслав листа на адресу мера Софії Йорданки Фандякової, попросивши її перевірити стан хмарочосу і повідомити про результати. Через чотири дні Цветанов уклав угоду на купівлю квартири в будівлі «Летера».

У коментарі щодо цієї справи Цветанов сказав, що все зроблено законним шляхом, і він не бачить нічого поганого в угоді на купівлю своєї квартири.

Тим часом болгарська прокуратура вже почала розслідувати справу за сигналом громадської організації «Антикорупційний фонд».

Від забудовника «Артекс» надійшов коментар, що фірма співпрацюватиме зі слідчими, і що «не потребує політичного стимулу для ведення бізнесу».

Віце-прем’єр-міністр Болгарії Томислав Дончев очікує політичних наслідків для партії «Герб» через те, що члени вищого державного рівня закупили квартири від тієї самої будівельної компанії за надзвичайно низькими цінами.

Через скандал уже подала у відставку міністр юстиції Цецка Цачева і заступниця міністра спорту Ваня Колева.

Зі скандалом, окрім уже згаданого голови парламентської групи «Герб» Цветана Цветанова пов’язують і голову парламентської комісії з культури Вежді Рашидова.

У понеділок видання «Буйвол» оприлюднило імена ще трьох представників вищої ланки, судових органів та регуляторів, які внесені до Реєстру нерухомості як клієнти «Артексу», які придбали квартири за неринковими цінами.

Це – заступник міністра енергетики Красимир Парванов, колишній голова Комісії з регулювання зв’язку Веселин Божков і Герган Мутафов із Вищої ради судочинства.

Родичі, куми, сусіди, ціни

Заступницю міністра спорту Ваню Колеву і голову парламентської групи «Герб» Цветана Цветанова називають кумами. Як і Цветанов, Колева отримала пільгову ціну від забудовника. Колева придбала квартиру площею 231 кв.м і гараж площею 24,5 кв.м. Ціна на її помешкання була дещо вищою – близько 1340 євро за квадратний метр.

Міністр юстиції Цецка Цачева придбала разом із сестрою квартиру площею 198 кв.м. за ціною 670 євро за кв.м. в іншій будівлі, ніж та, де помешкання Цветанова, але в тому ж районі і від тієї ж компанії, – про це повідомило видання «Буйвол». Цачева сказала, що не вчинила жодних порушень, її сумління чисте, і вона сама просить перевірити усі обставини купівлі нею нерухомості.

Однак, за словами Цачевої, «коли ім’я політичного діяча причетне до скандалу, він має бути притягнутий до відповідальності».

«Я йду з почуттям роботи, виконаної в міністерстві, а до цього, і в парламенті. Ніхто не сказав, що я вчинила злочин, що зловживаю державними закупівлями. Моє сумління чисте», – сказала Цачева, додавши, що угода є легальною, але вона не хоче, щоб її ім’я заплямувало «Герб» під час виборчої кампанії (у травні в Болгарії пройдуть вибори до Європарламенту, на осінь заплановані місцеві вибори).

Закон, що дозволив забудовнику «Артекс» здійснити значний проект

У січні 2017 року Національна асамблея Болгарії ухвалила зміни до Закону про планування простору. Поправки були внесені між першим і другим читанням закону членами парламентської групи «Герб».

Завдяки цим змінам, «Артексу» вдалося реалізувати проект 34-поверхового хмарочоса в районі «Лозенець» під назвою «Золотий вік», який наразі будується.

Опозиція: всіх у відставку

У неділю представниця болгарської опозиційної коаліції БСП Олена Йончева повторила свій заклик до Цветана Цветанова – піти у відставку як голова парламентської групи «Герб» і як депутат, повністю залишивши політику.

Лідер партії «НФСБ» Валерій Симеонов назвав скандал «полюванням на відьом». За його словами, не існує обґрунтування відставки Цецки Цачевої. «Особливо вона є однією з найбільш чесних і невгамовних політиків», – цитує політика видання «Фокус».

Чи буде більше відставок?

За словами аналітика, колишнього опозиційного депутата від БСП, Тетяни Буружиєвої, Цветан Цветанов не піде у відставку. «Збиток вже завданий. Відтепер проблема полягає в мінімізації його», – каже вона.

Політолог Антоанета Христова заявила на bTV, що «тиск із боку медіа» винен у тому, що відбувається.

На думку політолога Євгена Дайнова, громадський тиск існує. «Суспільство дуже чутливо ставиться до двох питань – коли справа доходить до кишені, і якщо йдеться про недорогу нерухомість у Софії». Він бачить у цьому випадку здійснення середньовічної моделі правління: кинути розгніваному натовпу голову того, кого він хоче, щоб заспокоїти натовп.

Над публікацією працювала Людмила Ваннек (за матеріалами Болгарської служби Радіо Вільна Європа).