У Болгарії міністр юстиції подала у відставку після корупційного скандалу

Міністр юстиції Болгарії Цецка Цачева подала у відставку за наслідками корупційного скандалу, і прем’єр-міністр Бойко Борисов прийняв її, повідомляє Болгарська служба Радіо Вільна Європа.

Прем’єр викликав Цачеву для пояснень щодо розкішної квартири, яку вона придбала від компанії-забудовника «Артекс» за ціною, нижчу за ринкову – про це раніше повідомляли болгарські журналісти-розслідувачі і громадська організація «Антикорупційний фонд», а також Болгарська служба Радіо Вільна Європа.

Цачева також заявила, що її сумління чисте і що вона сама просить державні Антикорупційну комісію і Верховну касаційну прокуратуру перевірити обставини купівлі нею нерухомості, але вона не бажає, щоб цей скандал навколо неї чинив тиск на владну партію «Герб» і прем’єр-міністра Борисова в час перед виборами (йдеться про вибори до Європарламенту у травні і осінні місцеві вибори в Болгарії). Вона також додала, що рішення про відставку – її власне і не спричинене ніяким тиском.

Попереднього дня, 22 березня, Антикорупційна комісія вже почала розслідувати купівлі політиками квартир від згаданого забудовника за заниженими цінами.

Загалом скандал зі здешевленими на 30 чи й понад 50 відсотків квартирами від компанії «Артекс» охопив чотирьох політиків від партії «Герб» – ця партія минулого року провела в парламенті зміни до законодавства, які уможливили компанії збудувати висотний будинок у центрі столиці Софії.

Іще одна з фігуранток скандалу, заступниця міністра спорту Ваня Колева, вже теж подала у відставку – як інформує болгарське агентство «БТА», на вимогу прем’єр-міністра Бойка Борисова.

Ще двоє – депутат парламенту, голова парламентського комітету з питань культури Вежді Рашидов, а також заступник голови партії «Герб» Цветан Цветанов, свого часу міністр внутрішніх справ Болгарії, якого вважають другою найвпливовішою людиною у країні після прем’єра.

Борисов уже заявив, що партія обговорить свої подальші кроки після повернення до Болгарії Цветанова, який зараз перебуває з робочим візитом у США.