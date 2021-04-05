У Болгарії голова уряду Борисов пропонує створити нову коаліцію

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов після завершення голосування на парламентських виборах 4 квітня закликав своїх опонентів об’єднати зусилля, натякаючи на пропозицію взяти участь у формуванні уряду.

«Я пропоную вам мир», – сказав Борисов у відео, поширеному через соцмережі.

«Пропоную призначити фахівців, і до грудня ми зможемо подолати пандемію і рухатися вперед. Це моя пропозиція всім вам. Оберімо найкращих людей для виконання цієї роботи. У єднанні сила», – наголосив чинний голова уряду.

Вибори розглядаються багатьма аналітиками як референдум щодо Борисова, який домінує в болгарській політиці понад 10 років. Упродовж останнього року в країні відбулися антиурядові протести, також фіксується сплеск COVID-19.

За даними екзит-полів, владна партія ГЕРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії») набирає близько 25 відсотків голосів. Соціологічна служба Alpha Research ставить опозиційну Соціалістичну партію на друге місце з 17,6% голосів, а партія протесту «Є такий народ», яку очолює телевізійник Славі Трифонов, іде третьою з 15,2%.

У разі підтвердження таких цифр Борисов отримає мандат на формування свого четвертого кабінету. Більшість політичних сил відкинули пряму співпрацю з партією ГЕРБ.