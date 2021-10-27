Болгарія з 30 жовтня закриває в’їзд для туристів з України

Україна внесена Болгарією до «червоної зони» і з 30 жовтня в’їзд на територію країни буде дозволений лише особам зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії та членам їхніх сімей, повідомило посольство України в Болгарії.

«Вищезазначені особи допускаються на територію Болгарії після пред’явлення дійсного цифрового COVID сертифікату ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічного документа, одночасно з негативним результатом PCR тесту на COVID-19, який зроблений за 72 години до в’їзду в країну та сертифікований дійсним цифровим COVID сертифікатом ЄС про тестування на COVID-19 або аналогічним документом, що містить ті самі дані, що й дійсний цифровий COVID сертифікат ЄС про тестування на COVID-19», – повідомили у посольстві.

Дипломати також вказали, що під вимоги стосовно тесту чи іншого COVID-документу підпадають і діти віком 12-18 років. У разі ненадання такого документа вони мають перебувати на 10-денному карантині. А дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо COVID-19.

З 30 червня Болгарія впускала українських туристів лише з сертифікатами про вакцинацію.