Прем’єр Північної Македонії оголосив про відставку

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив про свою відставку після перемоги опозиції у другому турі муніципальних виборів 31 жовтня.

«Я беру на себе відповідальність за цей розвиток подій. Я йду у відставку з посади прем’єр-міністра і президента партії», – сказав Заєв, Соціал-демократична партія якого очолює владну коаліцію.

«Я приніс свободу і демократію, а демократія означає взяти на себе відповідальність», – додав він.

Основним змаганням на виборах 31 жовтня стало Скоп’є, де чинний мер Петре Шилегов від владного Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ) програв кандидатці від опозиційної Внутрішньої македонської революційної організації – Демократичної партії македонської національної єдності (VMRO-DPMNE) Данелі Арсовській.

Лідер ВМРО-ДПМНЄ Христіан Міцкоскі оголосив про перемогу своєї політсили в кількох великих містах країни, включаючи Скоп’є, і заявив, що уряду було б найкраще піти на дострокові парламентські вибори.

Заєв заявив, що потреби в дострокових виборах немає. За законом, коаліція може домовитися про іншого кандидата на посаду прем’єр-міністра і сформувати уряд без нових виборів.

Другий тур голосування 31 жовтня відбувся в 44 муніципалітетах.

Під час першого туру голосування два тижні тому опозиційна партія виграла вибори в 21 муніципалітеті, соціал-демократи – у дев’яти.

Заєв був обраний прем’єр-міністром у 2017 році після 10 років правління правих на чолі з Ніколою Груєвським, уряд якого похитнувся через скандал із прослуховуванням, розкритий Заєвим. Груєвський втік до Будапешта в листопаді 2018 року після того, як його засудили за звинуваченням у корупції і засудили до двох років в’язниці.

Владна коаліція Заєва підтвердила ліберально-демократичні принципи, а також інтеграцію країни до Європейського союзу і НАТО. Північна Македонія приєдналася до НАТО в березні 2020 року, але на переговори про її вступ до ЄС вплинула суперечка з Болгарією, яка загальмувала прогрес на шляху до вступу.