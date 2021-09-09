У заході 8 вересня взяли участь президент країни Стево Пендаровскі і прем'єр-міністр Зоран Заєв. На референдумі 8 вересня 1991 року македонці проголосували за проголошення незалежності від Югославії. Північна Македонія – одна з семи суверенних держав, що постали в результаті розпаду Югославії. Країна змінила назву на Північна Македонія в січні 2019 року після досягнення угоди з Грецією, в якій є провінція під назвою Македонія.
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