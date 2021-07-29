Північна Македонія, Албанія й Сербія підписали угоди про «Відкриті Балкани»

Голови урядів Північної Македонії і Албанії й президент Сербії в ході дводенної зустрічі у Скопє підписали три угоди про розширення співробітництва й розпочали реалізацію проєкту «Відкриті Балкани», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Зоран Заєв, Еді Рама й Александар Вучич досягли домовленості щодо торгівлі, вільного ринку праці й взаємодопомоги в разі стихійного лиха. Підставою для цього стала угода про «міні Шенґен» з 2019 року, якою громадянам трьох країн, які не є членами Європейського союзу (ЄС), уможливили перетин спільних кордонів без паспортів, лише з особистими посвідченнями.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2023 року, між трьома країнами практично не буде кордонів для громадян та господарських суб’єктів. Угодами, які підписані 29 липня, створені можливості для швидшого товарообміну й працевлаштування громадян у всіх трьох країнах без окремих робочих дозволів.

У македонській столиці одночасно був проведений регіональний економічний форум за участю понад 350 компаній, котрі підписали кількасот угод про співробітництво.

Заєв, Рама й Вучич на спільній прес конференції заявили, що процес відкритий для інших країн регіону. Йдеться про Боснію і Герцеговину й Чорногорію, котрі також прагнуть стати членами ЄС. Щодо Косова, то досі неврегульовані його відносини з Сербією, й через це голова уряду Альбін Курті заявив, що Приштина продовжить самостійний шлях до Європи, незалежно від регіональних ініціатив.