Балкани: у Косові отруїлися понад 1000 людей, двоє – померли

У містечку Дечане, що на заході Косова, отруїлися понад 1000 людей, двоє – померли. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, ймовірною причиною вважають водопровідну воду.

Люди з симптомами отруєння продовжують звертатися до медиків. Влада оголосила надзвичайний стан.

Перші випадки отруєння зафіксували 11 липня. В містечку та довколишніх селах призупинили постачання з водопроводу.

Інститут громадського здоровʼя Косова повідомив, що у двох зразках води виявили небезпечні бактерії – які саме, не уточнюють. Керівник інституту Насер Рамадані заявив, що поки складно сказати, що саме призвело до масового отруєння.

Мер Дечане Башкім Рамосай припустив, що «отруєння не є випадковим», не вказавши деталей.

Приштинські ЗМІ повідомляють, що до міста упродовж дня має прибути президент Косова Вйоса Османі.