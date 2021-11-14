Болгарія: троє пацієнтів із COVID-19 загинули внаслідок пожежі в лікарні

Влада Болгарії повідомила, що внаслідок пожежі у відділенні для хворих на COVID-19 у ніч на 14 листопада померли троє пацієнтів.

Пожежа виникла в лікарні в південному місті Сливен перед третьою годиною ранку в кімнаті, де надавали допомогу трьом пацієнтам.

Двоє з них загинули на місці, третій згодом помер від сильних опіків.

Пожежу ліквідували, розпочате слідство для встановлення причини трагедії.

Через новий сплеск випадків коронавірусного захворювання система охорони здоров’я Болгарії перевантажена. 14 листопада влада повідомила про 8 178 пацієнтів із COVID-19 у лікарнях, 745 із них – у відділеннях інтенсивної терапії.

Із вакцинованою менш ніж третиною дорослих Болгарія з населенням у сім мільйонів є найменш вакцинованою серед 27 країн Європейського союзу.

Пожежа в Сливені сталася в день, коли в Болгарії обирають новий парламент.