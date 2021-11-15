Опозиційна партія перемагає на виборах у Болгарії

На загальних виборах у Болгарії новостворена антикорупційна партія може перемогти владну партію ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова.

Офіційні результати ще не оприлюднені, але екзитпол, опублікований Alpha Research 14 листопада, показав, що партія «Ми продовжуємо зміни», очолювана двома колишніми бізнесменами, які здобули освіту в Гарварді, набрала 26,3 відсотка голосів виборців, а ГЕРБ мав 23,2 відсотка. Інші екзит-поли дають схожі результати.

Також, за даними опитувань на виході з виборчих дільниць, до парламенту, що складається з 240 місць, потрапили ще п’ять інших партій. Попередні офіційні результати мають оприлюднити 15 листопада, але остаточні результати будуть відомі впродовж кількох днів.

Кіріл Петков і Асен Васильєв створили антикорупційний рух у вересні – після масових вуличних протестів проти корупції, які відбулися на початку цього року. Борисов, який очолював країну понад 10 років, пішов з посади премʼєр-міністра у квітні. Це призвело до двох безрезультатних парламентських виборів у квітні та липні, які не виявили очевидного переможця.