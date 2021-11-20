Президент Болгарії назвав анексію Криму «порушенням», але повторив слова про «російський» Крим

Президент Болгарії Румен Радев у відповідь на запитання журналістів повторно прокоментував свою позицію щодо Криму. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на видання «bTV Новините».
«Немає жодної драми. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму є порушенням міжнародного права, але, як я сказав учора (18 листопада – ред.) ввечері, у політиці є реалії, і на цей момент Крим є російським», – сказав Радев журналістам під час свого перебування у болгарському місті Пловдіві.
Чинний президент Болгарії Румен Радев 18 листопада на дебатах зі своїм головним суперником на посаді президента Анастасом Герджиковим сказав, що вважає Крим «територією Росії». Також президент назвав санкції проти Росії неефективними.
Міністерство закордонних справ України викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева щодо анексованого Криму.
Українські правозахисники звернулися до влади Болгарії із закликом «рішуче засудити» заяву президента Болгарії Румена Радева.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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