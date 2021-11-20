Президент Болгарії назвав анексію Криму «порушенням», але повторив слова про «російський» Крим

Президент Болгарії Румен Радев у відповідь на запитання журналістів повторно прокоментував свою позицію щодо Криму. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на видання​ «bTV Новините».

«Немає жодної драми. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму є порушенням міжнародного права, але, як я сказав учора (18 листопада – ред.) ввечері, у політиці є реалії, і на цей момент Крим є російським», – сказав Радев журналістам під час свого перебування у болгарському місті Пловдіві.

Чинний президент Болгарії Румен Радев 18 листопада на дебатах зі своїм головним суперником на посаді президента Анастасом Герджиковим сказав, що вважає Крим «територією Росії». Також президент назвав санкції проти Росії неефективними.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева щодо анексованого Криму.

Українські правозахисники звернулися до влади Болгарії із закликом «рішуче засудити» заяву президента Болгарії Румена Радева.

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