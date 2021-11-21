Росія готується до нового нападу на Україну в січні-лютому – голова ГУР Міноборони

Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України і готується до нападу наприкінці січня або початку лютого 2022 року, а оцінки термінів цієї атаки у розвідок США і України майже збігаються, повідомив голова Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Наші оцінки майже такі ж, як у наших американських колег», – сказав Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, опублікованому в ніч на неділю.

За його словами, така атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Керівник ГУР зазначив, що проведені раніше російські військові навчання «Захід-21» довели, що Росія може одночасно висадити до 3,5 тисячі десантників і військовослужбовців спеціальних операцій.

За словами Буданова, напад, який готує Росія, буде набагато більш руйнівним, ніж коли-небудь у конфлікті, що почався в 2014 році, під час якого було вбито близько 14 тисяч українців. Він також зазначив, що російська сторона нарощує потенціал для цього, збільшуючи чисельність військ і систем озброєння в окупованому Криму, а також розміщуючи системи балістичних ракет малої дальності «Іскандер» та інші види зброї поблизу кордонів з Україною.

Очільник ГУР також спростував припущення, що суворі погодні умови могли б перешкодити нападу Росії. «Це не проблема для нас і росіян», – сказав Буданов про бої в холодну погоду.

Водночас він зазначив, що таким атакам передує серія психологічних операцій, які вже відбуваються, щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність захищатися, включаючи протести проти вакцинації від Covid-19 і через «Вагнергейт». «Вони хочуть розпалити заворушення за допомогою протестів і мітингів, які показують, що люди проти уряду», – сказав головаГУР.

Керівник розвідувального управління також зазначив, що прикордонний конфлікт між Польщею і Білоруссю, яка намагається відправити біженців до Європи через кордон Польщі, є частиною цих зусиль.

Буданов сказав, що в ідеалі США допомогли б стримувати будь-яке російське вторгнення за рахунок додаткової військової допомоги і посилення дипломатичного та економічного тиску, включаючи посилення санкцій проти Росії, а також арешт і блокування російських банківських рахунків. Крім того, на додачу до вже обіцяної і поставленої допомоги США, Україна вишукує додаткові системи протиповітряного, протиракетного і безпілотного захисту, а також пристрої радіоелектронного придушення, включаючи ракетні батареї «Патріот» і протиракетні, артилерійські та мінометні системи.

«Я думаю, що зараз нам цього недостатньо... Нам потрібно більше», – сказав він про вже надану і обіцяну США допомогу Україні. «У жодної країни, крім України, немає відкритої війни з Росією. А у нас вже сім років. Ось чому ми впевнені, що США повинні дати нам все, чого ми не отримували раніше. І прямо зараз. Зараз для цього вдалий час. Тому що після цього може бути дуже пізно», – резюмував Буданов.

Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами, писало британське видання Financial Times. Воно цитувало заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.

При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».

Нинішню ситуацію в статті названо більш небезпечною, ніж весняне загострення біля кордонів з Україною, коли Росія під приводом навчань також зібрала велике угруповання.

Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у зв'язку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції.