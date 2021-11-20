«В загрозі я бачу позитив» – Резніков про концентрацію військ Росії поблизу кордонів України

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи в інтерв’ю «Голосу Америки» реакцію міжнародної спільноти на інформацію про можливу підготовку Росією широкомасштабного наступу на Україну, погодився, що ознаки ескалації є. Утім, зазначив, що «в загрозі я бачу позитив».

«Дані розвідок співпадають, а оцінки можуть бути різними. Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно, тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають, що дані свідчать про зростання ризиків, і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації. Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки в тому числі засобам масової інформації, Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу. Навіть в складній ситуації я шукаю позитив. В загрозі я бачу позитив, що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною», – зауважив очільник Міноборони.

Резніков уточнив, що мав на увазі під «ціною агресії»: «Це втрата людських життів, це втрата економічна. Це втрата його [Путіна] оточення доступу до банківських рахунків. Адже практично всі накопичення вони тримають в доларах США. Немає значення в швейцарському банку, в сінгапурському чи якомусь панамскому – гроші переважно в доларах США – а це означає, що до них можуть сягнути санкції. Питання – чи хоче звичайний росіянин – замість того, щоб смачно їсти, безпечно своїх дітей відправляти до школи, – платити за цю агресію? Заради чого? Ну і плюс давайте не забувати, що війни – це ще труни, в яких повертались російські солдати. Весняне дослідження російського дослідницького центру «Левада-центр» про основні страхи росіян показало, що страх номер один – це страх війни. Другий страх – це страх репресій. От чого бояться росіяни. Якщо більшість населення Росії боїться війни, то навіщо їх лідеру іти війною?» – наголосив Резніков.

Міністр оборони також зауважив, що не вірить у великий наступ Росії. «Тому що, давайте не забувати, ми за 8 років цієї війни навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні», – додав він.

Резніков також зазначив, що Україна очікує «реальної підтримки США перед лицем серйозної загрози агресії з боку Російської Федерації».

Напередодні інтерв’ю міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Вашингтона провів зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, високопосадовцями Білого дому та Держдепартаменту.

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим заявив про готовність розглянути питання реалізації рамкової угоди про стратегічні засади оборонного партнерства між двома країнами та поглиблення співпраці в оборонній сфері. Крім того, за словами американського міністра, США «продовжать консультуватися з вами, а також з нашими партнерами та союзниками в регіоні про те, що ми всі бачимо, і про те, як найкраще сприяти забезпеченню регіональної безпеки».

Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами, писало британське видання Financial Times. Воно цитувало заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.

При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».

Нинішню ситуацію в статті названо більш небезпечною, ніж весняне загострення біля кордонів з Україною, коли Росія під приводом навчань також зібрала велике угруповання.

Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у зв'язку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції.