«Готовність до операції не означає її проведення» – ексміністр Загороднюк про ймовірність вторгнення Росії

Для Росії дуже ризиковано починати будь-яку військову кампанію проти України цієї зими, наступної, або загалом, вважає ексміністр оборони України Андрій Загороднюк. Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода.

«Відкрита агресія проти України силами та засобиами Росії – це дуже серйозний політичний для них крок і для того, щоб вони на нього пішли, вони мають точно розуміти, що їхні втрати будуть прийнятні – як політичні, так і в особовому складі. А це абсолютно не факт. Для них (Росії – ред.) надзвичайно ризиковано починати будь-яку кампанію проти України цієї зими, наступної, чи взагалі», – зазначив ексміністр оброни України.

Щодо низки повідомлень у західних медіа про концентрацію російських військ неподалік українського кордону, Загороднюк зазначив, що готовність військ до військової операції не означає її проведення.

«Готовність до операції не означає її проведення. Проведення – це політичний акт агресії. Це, фактично, оголошення війни Україні, бо ж наразі Росія не вважає, що вона перебуває у стані війни з Росією. З точки зору раціональності, у них більше ризиків аніж можливостей», – сказав Загороднюк.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.