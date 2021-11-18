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США готують пакет санкцій на випадок подальших провокацій Росії – Клімкін

На думку ексголови МЗС, є реальна ймовірність якщо не повноцінного вторгнення, то провокацій з боку Росії

Україна має готуватися до можливого загострення російської агресії, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

Водночас він заявив, що Сполучені Штати вже мають плани щодо заходів на випадок такого розвитку подій.

«Не потрібно панікувати й боятися, потрібно просто бути підготовленими і налаштованими і діяти в унісон, в рамках єдиної стратегії з нашими партнерами. І я знаю, що вони готуються, особливо американці, комплекс заходів, які хочуть показати Росії. Це санкції, але не тільки санкції, які у випадку подальших провокацій з боку Росії будуть застосовані», – розповів Клімкін.

На думку ексголови МЗС, є реальна ймовірність якщо не повноцінного вторгнення, то провокацій з боку Росії.

«Ми бачимо також оцінки військових експертів, яким ми довіряємо, що Кремль буде готовий до більш широкомасштабних операцій, я не кажу про масшатбне військове вторгнення, але масштабних провокацій десь за два-чотири місяці. Тобто це означає, що реально на початку наступного року чи навесні Кремль за сприятливих умов може піти вперед», – припускає він.

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Клімкін вказує на енергетичну кризу в Європейському Союзі та кризу через потік мігрантів із Білорусі як чинники, які ослаблюють блок.

«А Путін завжди використовує для себе сприятливу ситуацію, оскільки він гравець, він за менталітетом дзюдоїст. І в дзюдо дуже важливо використати слабкість суперника», – додав колишній урядовець.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Чи справді Росія стягує війська до кордонів України?
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Чи справді Росія стягує війська до кордонів України?

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