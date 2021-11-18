Росія після «Заходу-2021» залишила озброєння біля кордонів України – Веніславський про концентрацію військ

Народний депутат від «Слуги народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував в ефірі Радіо Свобода нарощування російських військових та військової техніки біля кордонів України.

За словами Веніславського, наразі українська розвідка має «повну картину» щодо ситуації біля кордону, і дані міжнародних партнерів тільки підтверджують її інформацію.

Водночас він звертає увагу на кілька деталей. По-перше, Росія, за даними Веніславського, з 2014 року має в безпосередній близькості до кордонів України близько 31-36 батальйонно-тактичних груп.

Парламентар також нагадав про весняну концентрацію російських військ. Після неї Росія відвела частину своїх сил від кордону, але знову зосередила їх там під час військових навчань «Захід-2021».

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«Після припинення військових навчань Росія відвела особовий склад до місць постійного або тимчасового дислокування, на значній відстані від території України, але при цьому на відстані від кількох десятків до 150-250 кілометрів залишила своє озброєння. Маються на увазі бронетанкові сили, артилерію, реактивну артилерію і так далі. Враховуючи сучасні можливості, ми чудово розуміємо, що за бажання протягом кількох днів Росія може укомплектувати цю техніку своїм особовим складом і це створить істотну загрозу», – пояснив він.

Представник президентської фракції додав, що західна та українська розвідки послуговуються «не лише супутниковою розвідкою».

«Вони також оперують розвідданими про реальні наміри Росії цієї зими, враховуючи енергетичну кризу, проблеми з сертифікацією «Північного потоку-2», блокування перевезень по території Росії вугілля з боку того ж Казахстану – це все в сукупності аналізується розвідувальним співтовариством і робляться абсолютно правильні й закономірні висновки про те, що Росія на тлі всіх цих подій може вдатися до провокацій на території України», – вважає Веніславський.

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Він, втім, запевняє, що українська армія та Міністерство оборони поінформовані про стан справ і Збройні сили «готові до будь-яких ескалацій»,

«Я думаю, що із взаємодією з нашими західними партнерами ми точно зможемо протистояти Росії і на військовому, і на економічному, і на політичному, і на міжнародному рівнях», – підсумував народний депутат.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.