У НАТО засудили концентрацію російських військ і висловили підтримку Україні

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв’ю румунській службі Радіо Свобода прокоментував концентрацію російських військ біля кордонів України.

Джоане висловив стурбованість «незвичайним та масштабним» накопиченням російських військових біля України та в окупованому Криму.

«Прозорість дуже важлива, і російська сторона робить вигляд та публічно заявляє, що вони просто здійснюють якісь навчання на своїй суверенній території. Це вельми незвичайно, ми засуджуємо концентрацію російських військ біля кордонів України. Ми також віримо в необхідність деескалації», – сказав він.

Заступник голови Альянсу нагадав, що НАТО є оборонною організацією, і всі згадки Кремля про неї як про потенційну загрозу «просто неправдиві».

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«Ми також маємо сказати, що повністю підтримуємо наших українських партнерів і продовжимо надавати їм політичну та практичну підтримку. Ми також підтримуємо зусилля міжнародної спільноти знайти дипломатичне розв’язання для невирішеного питання на сході України», – стверджує Джоане.

Він не дав конкретної відповіді на питання щодо того, наскільки серйозним є ризик ескалації російської агресії проти України, пославшись на те, що не може обговорювати це публічно.

«Ми ділимося розвідувальними даними з союзниками всередині альянсу. Ми, звичайно, звертаємо увагу на те, що ви називаєте загальною обстановкою, щоб переконатися, що в нас є повна картина становища на місці. Але я тут не для того, щоб робити припущення про можливі мотиви цих незвичайних рухів російських військових навколо України. В будь-якому разі НАТО, як завжди, насторожі», – зазначив представник Альянсу.

За його словами, НАТО готове підтримати союзні країни в разі загрози.

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Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами. Про це пише британське видання Financial Times. Воно цитує заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.

Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у звʼязку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою».