У 2021 році різко зріс секретний експорт із Росії до країн НАТО

У 2021 році різко зріс експорт товарів секретних категорій (літаків, ядерних матеріалів, зброї та боєприпасів) з Росії до країн НАТО, повідомляє РБК з посиланням на відкриті дані Федеральної митної служби.

До чільної десятки імпортерів цих видів російської продукції увійшли шість країн альянсу: США, Чехія, Німеччина, Великобританія, Естонія та Нідерланди.

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року (девʼять місяців) експорт російських товарів із секретних категорій зріс:

до США – з 706 млн до 841 млн доларів,

до Чехії – зі 102 млн до 706 млн доларів,

до Німеччини – зі 173 млн до 300 млн доларів,

до Нідерландів – з 53 млн до 222 млн доларів.

Торік у першій десятці найбільших одержувачів російських секретних товарів із країн НАТО були лише США (третє місце) та Естонія з Туреччиною (девʼяте-десяте місця). Наразі США піднялися на друге місце, Чехія – на третє. Обидві країни були оголошені «недружніми» Росії в середині травня.

На появу Чехії серед основних одержувачів російської секретної продукції у 2021 році звертало увагу видання «Ведомости». Але дзеркальна статистика Чехії, в якій немає секретних кодів, показує, що сумарний імпорт із Росії за категоріями авіатехніка та зброя за девʼять місяців 2021 року склав менш як 5 мільйонів доларів. Представник Чеського управління статистики пояснив РБК, що, швидше за все, розбіжності повʼязані з тим, що Прага не враховує у зовнішньоторговельній статистиці літальні апарати, які ввозяться до Чехії для ремонту, а потім вивозяться назад.

У Чехії працює заснована міністерством оборони країни компанія LOM Praha, яка називає себе єдиним ремонтним заводом гелікоптерів марки «Мі» у країнах НАТО, сертифікованим російськими конструкторськими бюро. Ця компанія закуповує деякі авіазапчастини у російських постачальників. Крім того, з 2008 року Уральська гірничо-металургійна компанія володіє чеським авіазаводом Aircraft Industries, що випускає літаки L-410. Аналогічне тимчасове вивезення авіатехніки для ремонту може стояти і за секретним експортом до Німеччини та Нідерландів, пише РБК.

Основна категорія секретного експорту до США – радіоактивні хімічні елементи та радіоактивні ізотопи, включно зі збагаченим ураном. Його постачає до США «дочка» «Росатому», компанія «Техснабекспорт». Інша суттєва категорія – російські патрони. РБК зазначає, що їхній імпорт до США обмежують американські санкції, які набрали чинності у вересні 2021 року. Коли постачальники вичерпають чинні імпортні ліцензії, експорт у цій категорії знизиться.

У січні-червні 2021 року експорт товарів із Росії, засекречених у митній статистиці, зріс на 61% порівняно з першим півріччям 2020 року і становив 27 млрд доларів. Як зазначало видання «Ведомости» з посиланням на дані Федеральної митної служби, 20 млрд доларів, або 74% від усієї суми засекреченого експорту, припали на постачання природного газу, інше – на експорт боєприпасів та авіатехніки.