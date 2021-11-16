Чому українська влада спочатку не помічала російських військових на кордоні, а потім нарахувала відразу сто тисяч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 тисяч російських військових і що західні країни передали Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Держсекретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання преси про скупчення російських військ, сказав, що у США стурбовані пересуванням російських військ, але їм невідомо про наміри Росії. А під час розмови з польським очільником МЗС Збігнєвом Рау він взагалі припустив, що дії білоруської влади щодо провокування кризи з мігрантами на білорусько-польському кордоні спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

Олексій Мельник, військовий експерт і співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки українського Центру Разумкова, розповів телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», що відомо зараз про переміщення військ і чому українська влада кілька тижнів не помічала скупчення військових і помітила їх тільки зараз.

– Чи погоджуєтесь ви з Блінкеном, що ситуацією на кордоні з Білоруссю Кремль відволікає увагу від скупчення російських військ біля України?

– Я припускаю, що це одна з цілей, яку переслідує Кремль, оскільки абсолютно очевидно, що акції, які проводить Лукашенко, досить чітко скоординовані з його найближчими союзниками – [Москвою].

– Шістсот військових від Великої Британії можуть направити в Україну. Наскільки взагалі це реально в умовах, коли Росія постійно каже, що не потерпить жодної присутності військ НАТО на території України?

– Росія багато чого говорить, але при цьому вона терпить, що британські військовослужбовці вже присутні протягом багатьох років на території України, як і військові представники інших країн – членів НАТО, оскільки в Україні працюють чотири тренувальні місії, зокрема одна з найбільших – це британська.

Але ми маємо чітко розуміти, що можливе збільшення присутності британських військових пов'язане не з участю у бойових діях, а з підготовкою українських військовослужбовців. Водночас сам факт цієї присутності – це дуже сильний політичний сигнал. І до певної міри це живий щит, який сприяє цій стратегії стримування російської агресії.

– Ви можете пояснити, чому Офіс президента України Зеленського та інші чиновники серед української влади досить довго заперечували всі повідомлення, які публікувалися в американських ЗМІ, щодо зосередження російських військ на кордоні? Чому так довго тягли?

– Якщо коротко, я не розумію, чому таке відбувається, бо треба розуміти механізм таких загроз. Сам факт, що про це повідомили у ЗМІ, може свідчити, що якийсь журналіст раптом для себе щось виявив. Але найчастіше це контрольований дозований злив інформації з боку державних органів, американських спецслужб. Надається інформація, яка має на меті попередити партнерів і попередити ймовірного супротивника про те, що «ми знаємо ваші задуми». І це також такий фактор стримування.

Чому була така реакція з українського боку? Тобто почати суперечку, тим більше після офіційного підтвердження цієї інформації, – [я не знаю].

– Крім того, там були супутникові знімки, які досить наочно показували ці війська.

– Через відсутність часу я не пояснюватиму особливостей цих знімків. Насправді присутність військ на цих знімках не дає інформації про переміщення цих військ.

Проблема у іншому. Якщо така інформація з’явилася – це перший сигнал. Другий сигнал – якщо є підтвердження з офіційних джерел, то підтримувати російський наратив – звинувачувати когось у якихось навмисних провокаціях, нагнітанні обстановки – це дуже недалекоглядна позиція. Слава Богу, незграбно, але виправились.

– Якщо йти до українсько-білоруського кордону, чи може там зараз щось відбуватися, чи існує сценарій, за якого цей потік мігрантів прямує не до Польщі та Литви, а до України?

— Не можна виключати такого розвитку подій. Зрозуміло, що ця акція переважно спрямована проти Польщі, Литви та Євросоюзу – на розкол Євросоюзу. Ця акція скоординована, ця акція організована Білоруссю та Росією. Але якщо спробувати спрогнозувати подальший розвиток подій, то якщо не вдасться продавити ці цілі, тобто посадити за стіл переговорів європейських лідерів із Лукашенком, ці 10-15 тисяч людей, які сьогодні опинилися на території Білорусі, вони Білорусі не потрібні ні з якою метою, крім тієї, яку вони зараз переслідують.

Надалі Путін може просто з Олександром Григоровичем, як він каже, «поговорити» та створити щось подібне на українському кордоні. Наскільки це витратна та ризикована справа, ви показали у минулому своєму репортажі. Тому створення ще одного осередку напруженості на північному кордоні насамперед вигідне Росії. Це не лише відволікання уваги, це ще серйозне відволікання ресурсів України.