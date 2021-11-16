Голови МЗС Німеччини і Франції попередили Росію про «серйозні наслідки» її дій щодо України

Міністри закордонних справ Німеччини й Франції, які 15 листопада зустрілися в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосили, що їхні країни незмінні у своїй «непохитній підтримці» незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України. Вони також попередили Росію про «серйозні наслідки» її дій щодо України в контексті повідомлень про нарощування Москвою сил біля кордону України.

«На тлі нової стурбованості щодо переміщення російських військ і техніки поблизу України ми закликаємо Росію зайняти позицію стриманості й надати прозору інформацію про свою військову діяльність. Будь-яка нова спроба підірвати територіальну цілісність мала би серйозні наслідки», – йдеться в заяві міністрів, поширеній посольством Німеччини в Україні.

Міністри також заявили, що закликали Україну «дотримуватися позиції стриманості».

«Вже навесні 2021 року Україна зробила суттєвий внесок у деескалацію ситуації, незважаючи на агресивну риторику Росії та на ненадання нею прозорої інформації відповідно до її міжнародних зобов’язань. Ми також підкреслили також нашу стурбованість погіршенням гуманітарної та безпекової ситуації на Донбасі. Ми закликали Україну продовжити повну реалізацію Мінських домовленостей і зберегти свою активність у повному обсязі у переговорах, які ведуться в «нормандському форматі», – йдеться в заяві.

Міністри також висловили жаль тим, що Росія неодноразово відмовлялася від зустрічі на рівні голів МЗС у «нормандському форматі» і висловили готовність зустрітися і «конструктивно та змістовно співпрацювати».

«Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для досягнення тривалого миру на Донбасі. Німеччина, Франція та Україна продовжуватимуть спілкування та тісну координацію з усіх питань, що становлять спільний інтерес та стурбованість», – йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи зустріч із французьким і німецьким міністрами, заявив, що сторони обговорили безпекову ситуацію довкола України і на окупованих територіях і останні дії Росії.

«Франція і Німеччина запевнили мене, що якщо Росія наважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, то це матиме для неї надзвичайно важкі наслідки, ми домовилися, що буде проведена відповідна комунікація з Росією для того, щоб, скажімо так, демотивувати її від будь-яких агресивних дій», – сказав Кулеба.

Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами, писало британське видання Financial Times. Воно цитує заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.

При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».

Нинішню ситуацію в статті названо більш небезпечною, ніж весняне загострення біля кордонів з Україною, коли Росія під приводом навчань також зібрала велике угруповання.

Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у звʼязку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції.