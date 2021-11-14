The Mirror: Лондон готовий направити в Україну 600 своїх військових на тлі занепокоєння діями Росії

Велика Британія готова оперативно направити 600 своїх військовослужбовців в Україну через побоювання щодо планів Росії, пише британське видання The Mirror.

За повідомленням, підготовка почалася після того, як представники оборонних відомств і голова МІ-6 повідомили урядові Британії, що президент Росії Володимир Путін становить «явну і реальну небезпеку» для України та Заходу.

Зараз створюються британські сили, які складаються з членів Спеціальної повітряної служби (SAS), спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв’язківців і до 400 десантників із 16-ї десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Гантс.

«Оперативній групі повідомили, що її, можливо, потрібно буде розгорнути в дуже стислий термін. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє обладнання спаковане, вони готові летіти в Україну, де можуть або приземлитися, або висадитися з парашутом. Вони натреновані для обох варіантів», – цитує видання джерело у британській армії.

Напередодні начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Нік Картер відзначив зміну «характеру війни» і попередив, що існує найбільший за десятиліття ризик «прорахунку», який може призвести до війни між Росією і Заходом. Генерал посилався на готовність авторитарних опонентів використовувати будь-які засоби, включно з мігрантами, цінами на газ, проксі-силами або кібератаками для досягнення своїх цілей на міжнародній арені.

Нік Картер сказав Times Radio, що «традиційні дипломатичні інструменти та механізми», доступні під час Холодної війни та епохи однополярного домінування США, зникли, і «є більший ризик, що ці ескалації або ця ескалація можуть призвести до прорахунків».

Коментарі британського генерала оприлюднені на тлі високої напруженості на кордоні члена ЄС Польщі з союзником Москви Білоруссю, де тисячі близькосхідних мігрантів концентруються з наміром прорватися на Захід.

13 листопада президент Росії Володимир Путін зробив суворе попередження Сполученим Штатам та їхнім партнерам, заявивши, що діяльність США і НАТО в Чорному морі становить «серйозний виклик» для Росії.

Американські та європейські чиновники неодноразово попереджали про загрозу російського військового нападу через концентрацію російських військ біля кордону з Україною.