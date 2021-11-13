Загроза війни між Заходом і Росією зростає – начальник британського Генштабу

Начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Нік Картер відзначив зміну «характеру війни» і попередив, що існує найбільший за десятиліття ризик «прорахунку», який може призвести до війни між Росією і Заходом. Генерал посилався на готовність авторитарних опонентів використовувати будь-які засоби, включно з мігрантами, цінами на газ, проксі-силами або кібератаками для досягнення своїх цілей на міжнародній арені.

Нік Картер сказав Times Radio в інтервʼю, яке транслюватиметься 14 листопада, що «традиційні дипломатичні інструменти та механізми», доступні під час холодної війни та епохи однополярного домінування США, зникли, і «є більший ризик, що ці ескалації або ця ескалація можуть призвести до прорахунків».

Коментарі британського генерала оприлюднені на тлі високої напруженості на кордоні члена ЄС Польщі з союзником Москви Білоруссю, де тисячі близькосхідних мігрантів концентруються з наміром прорватися на Захід.

13 листопада президент Росії Володимир Путін зробив суворе попередження Сполученим Штатам та їхнім партнерам, заявивши, що діяльність США і НАТО в Чорному морі становить «серйозний виклик» для Росії. Американські та європейські чиновники неодноразово попереджали про загрозу російського військового нападу через концентрацію російських військ біля кордону з Україною.