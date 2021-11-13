Байден заявив про «велике занепокоєння» ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі

Президенти США та Росії публічно висловили розбіжності в оцінки наростання кризи на кордоні Польщі та Білорусі.

Президент США Джо Байден 12 листопада заявив про «велике занепокоєння» ситуацією навколо мігрантів, які прагнуть потрапити до Європейського союзу. «Ми повідомили про нашу стурбованість Росії, ми повідомили про нашу стурбованість Білорусі. Ми вважаємо, що це проблема», – сказав Байден, вирушаючи на вихідні з Білого дому до президентської резиденції в Кемп-Девіді.

В оприлюдненій 13 листопада заяві президент Росії Володимир Путін стверджує, що Москва «не має нічого спільного» з прикордонною кризою, незважаючи на звинувачення Заходу та висадку 12 листопада десанту та повітряне патрулювання вздовж західного кордону Білорусі з ЄС. Путін також сказав, що сподівається на проведення німецько-білоруських переговорів на високому рівні з цього приводу, хоча Німеччина та Євросоюз у цілому не визнають легітимності Олександра Лукашенка після виборів 2020 року.

Влада Білорусі звинувачує Євросоюз в «озброєнні мігрантів» для розпалювання кризи, водночас наказавши відправити харчові намети та допомогу дітям в імпровізованих таборах.

12 листопада кілька авіакомпаній заявили, що вони обмежити доступ до авіарейсів між Туреччиною та Мінськом, щоб зупинити потік мігрантів.

Росія повідомила, що двоє її десантників загинули приблизно за 10 кілометрів від польського кордону під час проведення спільних військових навчань поблизу західного кордону свого союзника Білорусі.

Польська поліція повідомила 13 листопада, що тіло сирійця було знайдене біля кордону з Білоруссю, що є принаймні 11-ю зареєстрованою загибеллю мігранта з початку кризи.