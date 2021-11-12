Білорусь та Росія анонсували військові навчання біля білорусько-польського кордону

Міністерства оборони Білорусі та Росії анонсували 12 листопада проведення спільних військових навчань біля білоруського кордону з Польщею.

Білоруське оборонне відомство заявило про розміщення «об’єднанної батальйонної тактичної групи» десантників на полігоні «Гожський» на заході країни нібито у відповідь на «нарощення військової активності» біля її кордонів.

За повідомленнями, участь у навчаннях беруть російський військовий літак «Іл-76» та білоруські гелікоптери.

Міністерство оборони Росії описало навчання як «неанонсовану перевірку бойової готовності».

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Кремль заявив про намір захищати свої кордони, звинувативши інші країни в спробах «обмежити» Росію. Водночас речник президента країни Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив на пресконференції 12 листопада, що Росія «нікому не загрожує», а переміщення її військ на її території «не є приводом для тривоги».

«Якщо буде необхідно, ми вжимо заходів, аби захистити нашу безпеку, якщо наші опоненти діятимуть біля наших кордонів», – сказав Пєсков.

Водночас він прокоментував погрози Олександра Лукашенка перекрити постачання газу до Європи. Речник Кремля повторив тезу Путіна про те, що Росія нібито завжди дотримувалася своїх зобов’язань щодо постачання газу європейським споживачам.

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Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почалася кілька місяців тому після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном через санкції, введені Євросоюзом проти його режиму.

У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів без дозволів на в’їзд до Євросоюзу кілька разів спробували прорватися до Польщі з білоруської території, попри опір прикордонників та військових. Численні розслідування підтверджують, що мігранти цілеспрямовано запрошувалися до країни за підтримки білоруської влади. Мінськ це заперечує.