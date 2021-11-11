Лукашенко погрожує зупинити транзит вантажів та газу до Євросоюзу

Олександр Лукашенко погрожує перекрити транзит вантажів та газу через територію Білорусі до Євросоюзу. Це може бути зроблено у відповідь на нові санкції проти Мінська, які готують країни ЄС. Про готовність до таких заходів Лукашенко заявив 11 листопада на зустрічі з урядом, повідомляє державне агентство БелТА.

«А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику (радянська назва країн Балтії – ред.) доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, приміром, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет та незалежність , зупинятися ні перед чим. Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди?» – цитує Лукашенка агентство.

Через білоруську територію проходить російський газопровід Ямал – Європа, залізниця використовується Китаєм для транзиту вантажів у рамках програми «Один пояс – один шлях», автотрасами проходить приблизно дві третини автомобільних перевезень із Європи до Росії. На транспортні послуги припадає до 47 відсотків експорту у білоруській економіці, ця частка могла зрости після запровадження міжнародних санкцій проти режиму Лукашенка.

Євросоюз планує розширити санкції проти Мінська наступного тижня – через роль Білорусі в міграційній кризі на кордоні з країнами ЄС.