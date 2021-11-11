ЄС готується розширити санкції проти Білорусі через загострення на кордоні

Європейський союз наблизився до того, щоб покарати Білорусь за кризу на кордоні Польщі та Білорусі, де сотні мігрантів із Близького Сходу, Афганістану та Африки залишаються у пастці на тлі холодної погоди і нестачі їжі.

27 послів ЄС погодилися 10 листопада, що ситуація є правовою основою для подальших санкцій, які можуть бути запроваджені вже наступного тижня та скеровані проти близько 30 фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ Білорусі та національну авіакомпанію.

11 листопада мігранти провели ще одну ніч на вулиці на кордоні.

Лідери ЄС звинуватили Мінськ у тому, що він виманює мігрантів з бідних і понівечених війною країн, а потім навмисно підштовхує до кордону з Польщею, щоб спробувати посіяти хаос на східному фланзі блоку.

Польща відмовляється впускати мігрантів на свою територію та за останні тижні відправила до кордону сотні підкріплень. Польща також встановила паркан із колючого дроту, щоб зупинити спроби мігрантів прорватися.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції 10 листопада назвав дії Білорусі «тихою помстою» за підтримку ЄС демократичних виборів у Білорусі у серпні 2020 року.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Білорусь у «державному тероризмі».

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти Білорусі будуть розширені «дуже швидко» на початку наступного тижня, включаючи можливість запровадження санкцій проти авіакомпаній, які «сприяють торгівлі людьми у напрямку Мінська, а потім на кордони між ЄС та Білоруссю», додала вона.

Фон дер Ляєн сказала про це після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Білий дім заявив, що Байден і фон дер Ляєн розглянули гуманітарну ситуацію на кордоні ЄС з Білоруссю і висловили «глибоке занепокоєння з приводу незаконних міграційних потоків».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив: «Ідея про те, що Білорусь стане зброєю міграції, також викликає серйозні заперечення».

Уряд Олександра Лукашенка, який підтримує Росія, заперечує звинувачення ЄС та закидає Польщі і ЄС порушення прав людини, відмовляючи мігрантам у подачі клопотання про надання притулку.

Кремль звинуватив Європу в тому, що вона не відповідає власним гуманітарним ідеалам і намагається «задушити» Білорусь планами закрити частину кордону.