Поки мігранти намагаються прорватися до Євросоюзу з боку Білорусі, журналісти Донбас Реалії проїхали вздовж українсько-білоруського кордону, щоб дізнатися як його охороняють і поговорити з людьми, які живуть на прикордонній території по сусідству з білорусами. Ситуація на кордонах України, Білорусі, Польщі: польські військові, білоруські силовики, українські прикордонники. Литва готується до атаки мігрантів. Росія провокує Україну. Як гібридна атака Лукашенка та Путіна вдарить по Києву?