Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Донбас Реалії ТБ

Поїздка вздовж білоруського кордону: Україна очікує вторгнення мігрантів

Поїздка вздовж білоруського кордону: Україна очікує вторгнення мігрантів
Embed
Поїздка вздовж білоруського кордону: Україна очікує вторгнення мігрантів

No media source currently available

0:00 0:31:52 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Ексклюзив. Що відбувається на кордоні Білорусі та України? Дивіться у новому випуску Донбас Реалії

Дивитись коментарі

Поки мігранти намагаються прорватися до Євросоюзу з боку Білорусі, журналісти Донбас Реалії проїхали вздовж українсько-білоруського кордону, щоб дізнатися як його охороняють і поговорити з людьми, які живуть на прикордонній території по сусідству з білорусами. Ситуація на кордонах України, Білорусі, Польщі: польські військові, білоруські силовики, українські прикордонники. Литва готується до атаки мігрантів. Росія провокує Україну. Як гібридна атака Лукашенка та Путіна вдарить по Києву?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG