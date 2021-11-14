Поки мігранти намагаються прорватися до Євросоюзу з боку Білорусі, журналісти Донбас Реалії проїхали вздовж українсько-білоруського кордону, щоб дізнатися як його охороняють і поговорити з людьми, які живуть на прикордонній території по сусідству з білорусами. Ситуація на кордонах України, Білорусі, Польщі: польські військові, білоруські силовики, українські прикордонники. Литва готується до атаки мігрантів. Росія провокує Україну. Як гібридна атака Лукашенка та Путіна вдарить по Києву?
Поїздка вздовж білоруського кордону: Україна очікує вторгнення мігрантів
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