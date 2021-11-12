Авіакомпанія «Белавіа» підкорилася рішенню Туреччини щодо громадян Іраку, Сирії та Ємену

Білоруська авіакомпанія «Белавіа» заявила, що з 12 листопада припиняє перевезення громадян Іраку, Сирії та Ємену на рейсах, що прямують із Туреччини до Білорусі. Інформація про це зʼявилася на офіційному сайті компанії.

«Відповідно до рішення компетентних органів Туреччини з 12.11.2021 громадяни Іраку, Сирії, Ємену не прийматимуться до перевезення на рейсах, що прямують із Туреччини до Білорусі. Пасажири авіакомпанії «Белавіа», що потрапляють під цю заборону, можуть здійснити повне повернення вартості авіаквитка без утримань за місцем його придбання», – сказано у повідомленні.

Таке ж рішення раніше ухвалила турецька авіакомпанія Turkish Airlines.

У повідомленні білоруського перевізника нічого не говориться про прямі рейси, якими «Белавіа» також привозить до Білорусі імовірних мігрантів.

Раніше повідомлялось про переговори, які представники ЄС ведуть із представниками країн, які не входять до ЄС, включаючи Туреччину, щодо можливих шляхів обмеження припливу мігрантів до Мінська.

Офіційно турецька авіакомпанія поки що не повідомляла про обмеження.

Агенство Bloomberg напередодні назвало Turkish Airways, а також російський «Аерофлот» серед тих авіакомпаній, яким можуть загрожувати санкції ЄС через те, що вони, як стверджується, сприяють перевезенню мігрантів до Білорусі.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почалася кілька місяців тому після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном через санкції, введені Євросоюзом проти його режиму. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів без дозволів на в’їзд до Євросоюзу кілька разів спробували прорватися до Польщі з білоруської території, попри опір прикордонників та військових. Численні розслідування підтверджують, що мігранти цілеспрямовано запрошувалися до країни за підтримки білоруської влади. Мінськ це заперечує.