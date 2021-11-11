«Нас багато і буде ще більше». Радіо Свобода поспілкувалося з мігрантом у таборі на білорусько-польському кордоні

Ребаз Наджм Хама Саїд, курд з Іраку, втретє за місяць намагається потрапити з Білорусі до Польщі. Про те, що відбувається в епіцентрі прикордонної кризи, він розповів в інтерв’ю Білоруській службі Радіо Свобода зі стихійного табору мігрантів біля пункту пропуску «Кузниця-Брузги».

Ребазу менш ніж 30 років. Має економічну освіту, на батьківщині займався системами опалення. У жовтні він прибув до Білорусі.

Як мігранти зі Сходу ставляться до думки про те, що режим Олександра Лукашенка використовує їх як інструмент у своїй конфронтації з Євросоюзом?

Велика кількість біженців, які перебувають тут, розуміє, що Білорусь використовує нас як зброю проти ЄС

«Велика кількість біженців, які перебувають тут, розуміє, що Білорусь використовує нас як зброю проти Європейського союзу зараз, коли Європейський союз перебуває у конфлікті з Білоруссю. Я думаю, що одна зі сторін цього конфлікту все одно програє: або нас депортують, або ми опинимося в Європі. Ми сподіваємося, що з огляду на дотримання прав людини та прав біженців, Європейський союз урешті мусить здатися».

Ребаз Наджм Хама Саїд не думає, що Євросоюз розпочне війну проти мігрантів на кордоні, тому що «нас, біженців – понад 2 тисячі, – і ще більше людей продовжують прибувати на кордон біля Бресту та Гродна».

Нас, біженців – понад 2 тисячі, – і ще більше людей продовжують прибувати

«У мене є інформація, що за десять кілометрів є ще 500-600 біженців, які очікують можливості приїхати сюди і приєднатися до нас. Але найголовніше – те, що якщо деякі біженці захочуть потрапити сюди з цією хвилею міграції, то контрабандисти переведуть їх за гроші, оскільки поширюється інформація, що у цьому місці більше шансів, що Європейський союз відкриє кордон і пропустить до себе», – розповів Радіо Свобода чоловік.

Ми запитали у співрозмовника, як ставляться до мігрантів білоруські прикордонники, силовики та чиновники; хто дав їм сокири, щоб рубати дерева, і лопати, щоб розбивати польські прикордонні укріплення.

Ось дерева, які нам допомогла зрубати сама білоруська міліція

«Білоруська міліція сама дозволила нам рубати дерева. Ось, подивіться, ось (показує на відео – ред.) дерева, які нам допомогла зрубати сама білоруська міліція. Ось там міліція повернула людей, бо люди дуже великим натовпом пішли рубати дерева, міліція так ходити не дозволяє. Якщо ви бачите, то там усі сосни вирубали. Далі звідси є набагато кращі місця, де можна рубати дерева, і міліція допомагає їх рубати», – сказав Ребаз Наджм Хама Саїд.

Раніше він розповідав нам, як потрапив до Білорусі і що дві попередні спроби перетнути білорусько-польський кордон були неуспішними.

Коротко про мігрантську кризу

8 листопада тисячі мігрантів прийшли до колючого дроту на кордоні Білорусі та Польщі. Польський уряд заявив, що приводить свої війська у повну бойову готовність.

9 листопада Польща закрила прикордонний пункт пропуску «Кузниця», біля якого зібралися мігранти.

У ніч з 9 на 10 листопада до Польщі увірвалися дві групи мігрантів, яких, за заявами влади країни, затримали.

10 листопада Литва запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.