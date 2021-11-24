Життя після Афганістану

Біженці з Афганістану в Україну прибували і раніше. Загалом афганці були серед трьох найчисленніших груп і становлять третину від загальної кількості біженців. Зараз у країні їх проживає близько 5000, трохи менше половини – нелегально. Чому їм так важко отримати громадянство? Та які умови запропонували вУкраїні?

