Господар замку

В Чинадієве на Закарпатті живе перша в Україні людина, яка володіє замком. Йосип Бартош орендував у держави замок «Сент-Міклош» на 49 років. Це була напівзруйнована будівля, родом із Середньовіччя. Майже через 20 років тут замість руїн – один із центрів культурного життя Закарпаття.