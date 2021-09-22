«Кавунова столиця» розташована на півдні України. Одним з центрів баштанництва Таврії можна назвати село Виноградове та околиці. Дині і кавуни тут традиційно вирощують тисячі сімей з кількох сіл. Від врожаю залежить рік життя цілого регіону. Але, 2021 рік, судячи з усього, запам'ятається фермерам надовго.