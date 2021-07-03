Як на Чернігівщині корів і трактори ділять, або Хто кому рейдер?

Мешканці села Покошичі цілодобово чергують на місцевому сільгосппідприємстві. Люди бояться, що все майно, яке там є, продадуть: техніку поріжуть на метал, а корів вивезуть на м’ясокомбінат. Прибуткове господарство перетворилось на епіцентр конфлікту після зміни керівництва. Новий директор не викликає довіри у працівників, люди масово звільняються.

Невідомі автомобілі з молодиками спортивної статури в селі Покошичі Чернігівської області з’явились кілька тижнів тому. В тихому спокійному селі, де всі один одного знають, непрохані гості неабияк налякали місцевих мешканців. Крім того, люди почали отримувати погрози від невідомих осіб.

«Уже, мо’, з місяць ми не спим. Не спим, не їмо… Приходимо відстоювати свої права. Тому що боїмося, що люди залишаться без нічого. Приїжджають машини, приїжджають невідомо які люди, і постійно погрози-погрози-погрози…» – розповідає мешканка села Валентина Мишко.

Люди бояться не тільки за своє майно, але і за життя й здоров’я. По одному селом уже не ходять.

«До мене були погрози, що і тебе там закопаємо, і ніхто тебе не знайде. Чому ти вообще тут знаходишся?!.» – розповідає власник майнового паю Ігор Чигрин.

Причина того, що сьогодні відбувається в Покошичах, – поділ майна місцевого сільгосппідприємства.

Передісторія протистояння

Близько двадцяти років тому після розпаювання майна і земель місцевого колгоспу власники паїв із села Покошичі віддали свої частки у безоплатне, за їхніми словами, користування новоутвореному тоді ТОВ «Покошицьке». Люди переконують: ніхто ніяких договорів оренди з ними ані тоді, ані згодом не підписував. Проте мешканці не скаржились, бо мали роботу в селі. Багато родин працювали саме на цьому підприємстві.

Засновниками тодішнього ТОВ «Покошицьке» стали семеро місцевих мешканців, яким селяни довіряли. Багато років усе було добре. Підприємство працювало, люди мали роботу і зарплату.

Ситуація різко змінилась буквально кілька місяців тому.

«У нас у господарстві було сім засновників. І з тих семи знайшлось три, які свої акції поза людськими спинами «натихую» продали другому чоловіку», – з обуренням в один голос розповідають місцеві мешканці.

«Хочу розповісти, як відбувся рейдерський захват в селі Покошичі. В квітні місяці троє засновників товариства з села Покошичі продали, не повідомивши інших засновників, невідомим на той час людям свої «засновницькі права» – 55%. Так в селі з’явились фактично нові господарі, яких люди не сприймають», – розповідає місцевий фермер Юрій Кобизський.

На цьому «сюрпризи» в Покошичах не закінчились. Попередній керівник товариства, який очолював ТОВ «Покошицьке» багато років, раптово написав заяву на звільнення. За словами місцевих мешканців – під тиском. Ідучи з посади, екскерівник призначив своїм наступником людину, якій довіряє сам, якій довіряють селяни.

Але такий розвиток подій не влаштовував трьох нових засновників підприємства. Вони, в свою чергу, призначають директором іншу людину, яку не знають і не сприймають працівники товариства і мешканці села.

І ось після цього в населеному пункті і з’являються молодики спортивної статури на автомобілях.

Доярки без роботи, корови недоєні

«Ми прийшли на роботу, нам перекрила дорогу оця машина, що стоїть позаду, – розповідає доярка із 21-річним стажем Ольга Мишко. – Кажуть: «Ви не допускаєтесь до роботи». На якій підставі – нам не пояснили. Сказали – не допущені. Нас доярок 7 чоловік. До роботи допустили тільки одну, шістьох не допускали. Так само не допускали наших слюсарів до роботи, без яких ми не можемо працювати».

Згодом селяни з’ясували, що чоловіки в машині біля ферми – це охоронці, яких найняв новоспечений директор товариства.

«На даний час все майно, яке тут перебуває, знаходиться на балансі ТОВ «Покошицьке», – пояснює новий директор ТОВ «Покошицьке» Сергій Котляров. – Відповідно я, як керівник, здійснюю забезпечення його охорони. Враховуючи дану ситуацію – підбурювання людей, – довелось найняти охоронну фірму для охорони майна. В тому числі, можливо, як люди говорять, – і їхнього».

Доярок через деякий час таки допустили до недоєних корів.

На той момент жінки вже написали заяви на звільнення з товариства.

«Ми звільнилися, тому що ми не хочемо працювати під тим керівництвом, яке нахабним образом прийшло і загарбало все», – обурюється доярка Тетяна Сідько.

Життя навколо ферми

Для багаьох мешканців села сільгосппідприємство – це все їхнє життя.

«Все життя поклав тут, – розповідає місцевий мешканець Володимир Ковтун, який 20 років пропрацював на підприємстві дояр… скажімо, доярем. – А тепер приїхали якісь дядьки і забрали мій труд. Продали. Продали смисл моєї праці».

Чоловік ледь стримує сльози. У Володимира – дев’ятеро дітей. Працює в товаристві він разом із дружиною. Іншої роботи в селі немає.

Жінки ж навіть не приховують емоцій. Показують ферму, на якій працюють довгі роки.

«Дівчатка мої!» – вітає своїх корів доярка Альфія Ковтун і зі сльозами на очах додає: «Як їх віддати? Ми ж тут працюємо. Родини годуємо завдяки цим коровам!»

Навіть написавши заяви на звільнення, жінки приходять доїти корів.

«Ми приходимо кожного дня і працюємо так, як і працювали, бо кожного дня боїмося втратити наших корів. Працюємо, щоб не залишитись без корів», – каже Ольга Мишко.

Відпрацьована схема

Мешканці села бояться, що нові засновники й директор розпродадуть майно товариства, а корів взагалі пустять «під ніж», на м’ясо.

«Ласий кусочок. «Колгосп» не збитковий. Мільйонер. Грошей лишалось на рахунку багато. Машини, трактора, вся техніка. Повністю дієпридатне господарство. Хочуть вони забрати, щоб у людей не було нічого собі», – каже мешканка села Валентина Мишко.

Підстави боятись за майно є, кажуть місцеві мешканці. Схожа схема захоплення сільськогосподарських підприємств уже застосовувалась в інших селах області.

«Цей сценарій застосовують не вперше, вже такі неодноразові випадки були по Новгород-Сіверському району, по Коропському району. Ну, а в нас громада не йде на такі рейдерські захвати. Вона підтримує своїх місцевих жителів. А продажних шкур не підтримує», – каже директор фермерського господарства «Покошинське НП» Валентин Копилок.

Хто кому рейдер?

Не згодні з діями засновників і новопризначеного директора, більшість працівників товариства вирішує не просто звільнитись, але й забрати свої майнові й земельні паї і передати їх місцевому фермерові, якому вони довіряють.

«Люди мене запросили допомогти вирішити таку ситуацію. Ми зібралися 30 травня і всією громадою села вирішили, що люди одностайно в одні руки продадуть мені свої майнові паї, – розповідає фермер Юрій Кобизський. – Після того, як ми купили майнові паї в людей, ми створили фермерське господарство «Покошинське НП» і в законний спосіб переоформили майно на фермерське господарство «Покошинське НП».

На цю ситуацію одразу відреагували представники ТОВ «Покошицьке». Вони, в свою чергу, назвали «рейдерами» селян і фермера.

«На сьогоднішній час Кобизський Юрій Петрович, який є місцевим фермером, на наше переконання, рейдерським шляхом захопив територію нашого підприємства. Це мається на увазі товариство з обмеженою відповідальністю «Покошицьке», – коментує ситуацію в фейсбуці адвокат Сергій Нестеренко. – Ми з директором вже не можемо попасти на підприємство, оскільки там знаходяться невідомі особи. Підприємство працює з 2001 року. Майно захоплене – це будівлі та споруди, корівники та інше, також велика рогата худоба в кількості 820 голів та техніка, яка, відповідно до документів. також належить ТОВ «Покошицьке».

Обидві сторони конфлікту звертались до правоохоронних органів. Але останні поки що в ситуацію не втручаються. Щоправда, в селі з’явились представники поліції. Вони, за їхніми словами, охороняють публічний порядок у населеному пункті.

Порятунок потопельників – у руках самих потопельників

Для того, щоб уберегти власність, яку люди вважають своєю, вони вирішили чергувати на території товариства. Кажуть: це для того, аби потайки, наприклад, уночі, звідти все не вивезли.

Селяни заявляють, що частина техніки вже зникла в невідомому напрямку.

«Тут в гаражі було дві машини – це «Нива», і це «Фольксваген-транспортер». Коли ми зайшли – машин не було. На питання, де вони ділися, – ніхто нам не відповів, і сказали: ну, таке буває. Тому зараз ми з громадою знаходимось тут, відстоюємо свої інтереси. І будемо до останньої хвилини відстоювати», – розповідає Ігор Чигрин.

Аби більше нічого не зникло, люди і вдень, і вночі перебувають на території ферми. Скаржаться, що дуже втомлені й знесилені, але відступати не збираються.

Не планують опускати руки і їхні опоненти.

«Дане питання буде вирішуватися в судовому порядку. Тільки в рамках закону», – заявив директор ТОВ «Покошицьке» Сергій Котляров.

Після візиту до села журналістів напруга трохи спала, розповідають місцеві мешканці. Але люди поки що не ризикують залишати майно без догляду. Чергування тривають.