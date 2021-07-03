Як на Чернігівщині корів і трактори ділять, або Хто кому рейдер?

Мешканці села Покошичі цілодобово чергують на місцевому сільгосппідприємстві. Люди бояться, що все майно, яке там є, продадуть: техніку поріжуть на метал, а корів вивезуть на м’ясокомбінат. Прибуткове господарство перетворилось на епіцентр конфлікту після зміни керівництва. Новий директор не викликає довіри у працівників, люди масово звільняються.
Невідомі автомобілі з молодиками спортивної статури в селі Покошичі Чернігівської області з’явились кілька тижнів тому. В тихому спокійному селі, де всі один одного знають, непрохані гості неабияк налякали місцевих мешканців. Крім того, люди почали отримувати погрози від невідомих осіб.
«Уже, мо’, з місяць ми не спим. Не спим, не їмо… Приходимо відстоювати свої права. Тому що боїмося, що люди залишаться без нічого. Приїжджають машини, приїжджають невідомо які люди, і постійно погрози-погрози-погрози…» – розповідає мешканка села Валентина Мишко.
Люди бояться не тільки за своє майно, але і за життя й здоров’я. По одному селом уже не ходять.
«До мене були погрози, що і тебе там закопаємо, і ніхто тебе не знайде. Чому ти вообще тут знаходишся?!.» – розповідає власник майнового паю Ігор Чигрин.
Причина того, що сьогодні відбувається в Покошичах, – поділ майна місцевого сільгосппідприємства.
Передісторія протистояння
Близько двадцяти років тому після розпаювання майна і земель місцевого колгоспу власники паїв із села Покошичі віддали свої частки у безоплатне, за їхніми словами, користування новоутвореному тоді ТОВ «Покошицьке». Люди переконують: ніхто ніяких договорів оренди з ними ані тоді, ані згодом не підписував. Проте мешканці не скаржились, бо мали роботу в селі. Багато родин працювали саме на цьому підприємстві.
Засновниками тодішнього ТОВ «Покошицьке» стали семеро місцевих мешканців, яким селяни довіряли. Багато років усе було добре. Підприємство працювало, люди мали роботу і зарплату.
Ситуація різко змінилась буквально кілька місяців тому.
«У нас у господарстві було сім засновників. І з тих семи знайшлось три, які свої акції поза людськими спинами «натихую» продали другому чоловіку», – з обуренням в один голос розповідають місцеві мешканці.
«Хочу розповісти, як відбувся рейдерський захват в селі Покошичі. В квітні місяці троє засновників товариства з села Покошичі продали, не повідомивши інших засновників, невідомим на той час людям свої «засновницькі права» – 55%. Так в селі з’явились фактично нові господарі, яких люди не сприймають», – розповідає місцевий фермер Юрій Кобизський.
На цьому «сюрпризи» в Покошичах не закінчились. Попередній керівник товариства, який очолював ТОВ «Покошицьке» багато років, раптово написав заяву на звільнення. За словами місцевих мешканців – під тиском. Ідучи з посади, екскерівник призначив своїм наступником людину, якій довіряє сам, якій довіряють селяни.
Але такий розвиток подій не влаштовував трьох нових засновників підприємства. Вони, в свою чергу, призначають директором іншу людину, яку не знають і не сприймають працівники товариства і мешканці села.
І ось після цього в населеному пункті і з’являються молодики спортивної статури на автомобілях.
Доярки без роботи, корови недоєні
«Ми прийшли на роботу, нам перекрила дорогу оця машина, що стоїть позаду, – розповідає доярка із 21-річним стажем Ольга Мишко. – Кажуть: «Ви не допускаєтесь до роботи». На якій підставі – нам не пояснили. Сказали – не допущені. Нас доярок 7 чоловік. До роботи допустили тільки одну, шістьох не допускали. Так само не допускали наших слюсарів до роботи, без яких ми не можемо працювати».
Згодом селяни з’ясували, що чоловіки в машині біля ферми – це охоронці, яких найняв новоспечений директор товариства.
«На даний час все майно, яке тут перебуває, знаходиться на балансі ТОВ «Покошицьке», – пояснює новий директор ТОВ «Покошицьке» Сергій Котляров. – Відповідно я, як керівник, здійснюю забезпечення його охорони. Враховуючи дану ситуацію – підбурювання людей, – довелось найняти охоронну фірму для охорони майна. В тому числі, можливо, як люди говорять, – і їхнього».
Доярок через деякий час таки допустили до недоєних корів.
На той момент жінки вже написали заяви на звільнення з товариства.
«Ми звільнилися, тому що ми не хочемо працювати під тим керівництвом, яке нахабним образом прийшло і загарбало все», – обурюється доярка Тетяна Сідько.
Життя навколо ферми
Для багаьох мешканців села сільгосппідприємство – це все їхнє життя.
«Все життя поклав тут, – розповідає місцевий мешканець Володимир Ковтун, який 20 років пропрацював на підприємстві дояр… скажімо, доярем. – А тепер приїхали якісь дядьки і забрали мій труд. Продали. Продали смисл моєї праці».
Чоловік ледь стримує сльози. У Володимира – дев’ятеро дітей. Працює в товаристві він разом із дружиною. Іншої роботи в селі немає.
Жінки ж навіть не приховують емоцій. Показують ферму, на якій працюють довгі роки.
«Дівчатка мої!» – вітає своїх корів доярка Альфія Ковтун і зі сльозами на очах додає: «Як їх віддати? Ми ж тут працюємо. Родини годуємо завдяки цим коровам!»
Навіть написавши заяви на звільнення, жінки приходять доїти корів.
«Ми приходимо кожного дня і працюємо так, як і працювали, бо кожного дня боїмося втратити наших корів. Працюємо, щоб не залишитись без корів», – каже Ольга Мишко.
Відпрацьована схема
Мешканці села бояться, що нові засновники й директор розпродадуть майно товариства, а корів взагалі пустять «під ніж», на м’ясо.
«Ласий кусочок. «Колгосп» не збитковий. Мільйонер. Грошей лишалось на рахунку багато. Машини, трактора, вся техніка. Повністю дієпридатне господарство. Хочуть вони забрати, щоб у людей не було нічого собі», – каже мешканка села Валентина Мишко.
Підстави боятись за майно є, кажуть місцеві мешканці. Схожа схема захоплення сільськогосподарських підприємств уже застосовувалась в інших селах області.
«Цей сценарій застосовують не вперше, вже такі неодноразові випадки були по Новгород-Сіверському району, по Коропському району. Ну, а в нас громада не йде на такі рейдерські захвати. Вона підтримує своїх місцевих жителів. А продажних шкур не підтримує», – каже директор фермерського господарства «Покошинське НП» Валентин Копилок.
Хто кому рейдер?
Не згодні з діями засновників і новопризначеного директора, більшість працівників товариства вирішує не просто звільнитись, але й забрати свої майнові й земельні паї і передати їх місцевому фермерові, якому вони довіряють.
«Люди мене запросили допомогти вирішити таку ситуацію. Ми зібралися 30 травня і всією громадою села вирішили, що люди одностайно в одні руки продадуть мені свої майнові паї, – розповідає фермер Юрій Кобизський. – Після того, як ми купили майнові паї в людей, ми створили фермерське господарство «Покошинське НП» і в законний спосіб переоформили майно на фермерське господарство «Покошинське НП».
На цю ситуацію одразу відреагували представники ТОВ «Покошицьке». Вони, в свою чергу, назвали «рейдерами» селян і фермера.
«На сьогоднішній час Кобизський Юрій Петрович, який є місцевим фермером, на наше переконання, рейдерським шляхом захопив територію нашого підприємства. Це мається на увазі товариство з обмеженою відповідальністю «Покошицьке», – коментує ситуацію в фейсбуці адвокат Сергій Нестеренко. – Ми з директором вже не можемо попасти на підприємство, оскільки там знаходяться невідомі особи. Підприємство працює з 2001 року. Майно захоплене – це будівлі та споруди, корівники та інше, також велика рогата худоба в кількості 820 голів та техніка, яка, відповідно до документів. також належить ТОВ «Покошицьке».
Обидві сторони конфлікту звертались до правоохоронних органів. Але останні поки що в ситуацію не втручаються. Щоправда, в селі з’явились представники поліції. Вони, за їхніми словами, охороняють публічний порядок у населеному пункті.
Порятунок потопельників – у руках самих потопельників
Для того, щоб уберегти власність, яку люди вважають своєю, вони вирішили чергувати на території товариства. Кажуть: це для того, аби потайки, наприклад, уночі, звідти все не вивезли.
Селяни заявляють, що частина техніки вже зникла в невідомому напрямку.
«Тут в гаражі було дві машини – це «Нива», і це «Фольксваген-транспортер». Коли ми зайшли – машин не було. На питання, де вони ділися, – ніхто нам не відповів, і сказали: ну, таке буває. Тому зараз ми з громадою знаходимось тут, відстоюємо свої інтереси. І будемо до останньої хвилини відстоювати», – розповідає Ігор Чигрин.
Аби більше нічого не зникло, люди і вдень, і вночі перебувають на території ферми. Скаржаться, що дуже втомлені й знесилені, але відступати не збираються.
Не планують опускати руки і їхні опоненти.
«Дане питання буде вирішуватися в судовому порядку. Тільки в рамках закону», – заявив директор ТОВ «Покошицьке» Сергій Котляров.
Після візиту до села журналістів напруга трохи спала, розповідають місцеві мешканці. Але люди поки що не ризикують залишати майно без догляду. Чергування тривають.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ