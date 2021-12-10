Зеленський призначив Микиту головою Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №635/2021 про призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА). Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський вручив новому голові Закарпатської ОДА службове посвідчення і висловив переконання, що його досвід і знання сприятимуть ефективній роботі на посаді.

Кабінет міністрів погодив призначення Микити головою Закарпатської ОДА 9 грудня. На співбесіді під час засідання уряду Микита заявив, що є співробітником Служби безпеки України.

Віктор Микита в 1998 році закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум (технологія, економіка і планування деревообробки, технолог-економіст), у 2002 році – Національну академію внутрішніх справ України (правознавство, юрист). Починаючи з 1999 року працював за фахом на низці підприємств, зокрема на «Укрпошті», а з 2003-го – у правоохоронних органах на різних посадах.