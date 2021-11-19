На Закарпатті почали вакцинувати від COVID-19 анонімно

На Закарпатті одна з медичних клінік розпочала соціальний проєкт з анонімної вакцинації від COVID-19. Така ініціатива є результатом співпраці науковців та лікарів: перші проаналізували ситуацію в області з підробленими сертифікатами та ПЛР-тестами, другі запропонували рішення. Зробити щеплення вже з цього тижня можуть всі охочі, не вказуючи ні свого справжнього імені, ні віку чи місця проживання.

Федір Шандор, професор, завідувач кафедрою соціальної роботи УжНУ каже, що проєкт спрямований насамперед на жителів Закарпаття, які мають фальшивий сертифікат про вакцинацію, але хотіли б зробити щеплення. Крім того, запрошують вакцинуватися тих, хто через свої релігійні чи інші переконання не хоче розголошувати інформацію про щеплення та не бажає залишати свої дані в електронних медичних системах обліку.

«Ми провели поверхневий соціологічний зріз стосовно вакцинації та нелегальної купівлі сертифікатів, результатів ПЛР-тестів, експрес-тестів. Виявили, що понад 4000 сертифікатів на території Закарпатської області є фальшивими, – каже Федір Шандор. – Запровадження обов’язкової вакцинації для певних професій (освітяни, лікарі, працівники інших держструктур) спричинило збільшення кількості фальшивих сертифікатів. Впливає і той фактор, що Закарпаття є регіоном з різноманітними релігіями, деякі з них не надто добре ставляться до вакцинації загалом».

Федір Шандор розповів, що третина закарпатців при анонімному опитуванні шкодували про те, що не вакцинувалися, хоча й мають відповідний документ.

Виявили, що понад 4000 сертифікатів на території Закарпатської області є фальшивими

«Результат нас дуже здивував, і я відразу звернувся до лікарів та до департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА, а також написав листи до Міністерства охорони здоров’я про те, чим можна змінити цю ситуацію. Крім цього, маємо дані про те, що є певна частина закарпатців, які хотіли б зробити щеплення, проте не наважуються через антивакцинаторські настрої у сім’ї або релігійний тиск, – пояснює науковець. – Також в анкеті ми включили питання про психологічний момент – страх відвідування медичних закладів, це теж впливає на рішення про вакцинацію. Відтак у кафедри соціальної роботи УжНУ з’явилася пропозиція до професіоналів: створити анонімний кабінет вакцинації для людей, які наробили помилок, але усвідомили це і вирішили вакцинуватися».

Жодних особистих даних, тільки псевдо

На пропозицію відгукнувся Віктор Петров, лікар-інфекціоніст, керівник однієї з ужгородських клінік.

«Ми ухвалили рішення запустити так звану «ковід-амністію» – анонімний кабінет, який дає можливість абсолютно анонімно вакцинуватися тим людям, які мають у системі відмічені щеплення, але не мають їх введеними фактично. Бачимо добру волю керівників сфери охорони здоров’я, адже вони забезпечать матеріальний ресурс для цього: вакцина – це не вода, вона коштує грошей, – каже Віктор Петров. – За час пандемії Україна втратила майже 72 тисячі людей, а це за кількістю як два невеличкі містечка. Коли ми говоримо про ефективність вакцинації, ми повинні озвучити єдиний аргумент: не те, що ви ніколи не захворієте, бо такого лікарі не можуть обіцяти, але ми точно можемо обіцяти, що ви не станете пацієнтом реанімації та, скоріш за все, не станете пацієнтом стаціонару. Раніше ми могли виписати пацієнта з пневмонією на 15-й день, а зараз – три-чотири тижні. І просвіту не видно, немає видужання людей, і це створює додаткове навантаження на ліжковий фонд».

Анонімний кабінет дає можливість абсолютно анонімно вакцинуватися тим людям, які мають у системі відмічені щеплення, але не мають їх введеними фактично

За його словами, наразі в Україні є від 2 до 4% фальшивих сертифікатів про вакцинацію, із середини жовтня їхня кількість збільшується. Для того, щоб анонімно вакцинуватися, громадянам не треба вказувати жодні особисті дані – ні прізвища та імені, ні дати народження, ні номера телефону. Однак для ведення обліку лікарі просять вказати будь-який псевдонім чи номер, аби підписати згоду на вакцинацію, яку потрібно віддати медичному працівнику для юридичної підстави ввести вакцину. Щеплення проводитимуть у Prevention Hospital, будуть доступні усі види вакцин на вибір.

Криза довіри до медицини призвела до кризи довіри у вакцинації – Петров

На Закарпатті на сьогодні здійснюється 153 кримінальні провадження, які стосуються підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 та ПЛР-тестів. Такі дані повідомила Радіо Свобода речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. «Понад 80% справ стосуються використання завідомо підроблених документів, – пояснює Ганна Дан. – По 20-ти кримінальних провадженнях матеріали передані до суду». Один з випадків виявлення «липових» сертифікатів, розповіла вона, стосується двох працівниць Мукачівської міської ради, які надали на роботі підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію. Обом повідомлено про підозру та матеріали справи скеровані для судового розгляду.

Ініціатори анонімної вакцинації також наголошують, що людей, які обрали анонімну вакцинацію, ніхто сварити і засуджувати не буде. «Є релігійні мотиви, але у нас ще є криза довіри до держави, до лікаря, до системи охорони здоров’я, тому ця криза привела нас і до кризи довіри до вакцинації. Інформаційна кампанія держави була не така, як нам би хотілося. І цей тиск адміністративний теж викликає протидію», – пояснює Віктор Петров.

Хоч кабінет анонімної вакцинації працюватиме тільки в Ужгороді, його безкоштовними послугами можуть скористатися мешканці з будь-якого населеного пункту Закарпаття. У разі успішної роботи, такі пункти відкриватимуть по області, а практику анонімної вакцинації застосовуватимуть і стосовно інших небезпечних хвороб.

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу – 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За цими ж даними, понад 88 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,3 мільйона людей, понад 80 тисяч померли.