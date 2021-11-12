«Слухайте фахівців та вакцинуйтеся». У Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви відкрили пункт вакцинації

У Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви у Києві відкрили пункт вакцинації від COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав і інші конфесії наслідувати цей приклад. Журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», поговорили з представниками різних церков України і дізналися, чи хтось із них підтримує цю ідею.

Якщо до пандемії у головному соборі УГКЦ усі місця були заповнені парафіянами, то зараз на службі – одиниці. Через коронавірус багато хто молиться в онлайн-режимі. Тих, хто таки прийшов у собор, причащають за новими правилами. Священики дезінфікують ложку після кожної людини.

Після закінчення служби до Патріаршого собору заходять медики. Тут відкрився перший в Україні пункт вакцинації на базі церкви. Парафіянки вирішили зробити щеплення лише тому, що довіряють своєму духовному наставнику.

Немає жодних релігійних підстав, щоб відмовлятися від вакцинації

«Ви знаєте, у мене була така недовіра. Я думала, що це якось мине. Коли я почула, що наші владики щепилися, і почула, що в Патріаршому соборі вакцинація, я подумала, що треба їхати. Я довіряю нашому патріарху», – каже парафіянка УГКЦ Надія Дика.

Українська греко-католицька церква вакцинацію проти коронавірусу публічно підтримала ще під час старту вакцинальної кампанії. Глава УГКЦ Святослав Шевчук одним із перших серед представників духовенства в Україні публічно вакцинувався.

«Немає жодних релігійних підстав, щоб відмовлятися від вакцинації», – заявив Шевчук.

Церква має абсолютно чітку позицію: слухайте фахівців і вакцинуйтеся

Православна церква України на чолі з митрополитом Єпіфанієм також позитивно ставиться до вакцинації. У Михайлівському золотоверхому соборі у Києві, за словами архієпископа Євстратія Зорі, священики зробили щеплення масово ще влітку. Але водночас встановлювати пункти вакцинації для парафіян на території храму поки що не поспішають.

«Церква має абсолютно чітку позицію: слухайте фахівців і вакцинуйтеся. Але церква не повинна використовувати свій авторитет для того, щоб підміняти когось», – каже Євстратій Зоря.

Але вакцинацію від коронавірусу в Україні підтримують не всі конфесії. У Раді нацбезпеки та оборони стверджують, що церква московського патріархату, філія Російської православної церкви в Україні, сприяє зростанню антивакцинальних настроїв серед парафіян.

Українська православна церква (Московського патріархату) – єдина церква, яка досі публічно не висловилася щодо свого ставлення до вакцинації від коронавірусу. Кілька днів дзвінків та офіційних звернень, але на момент виходу сюжету в ефір, відповіді журналісти телеканалу «Настоящее время» так і не отримали.

«Вони рішення ухвалюють, що скаже їм священик. Але якщо священик каже, що це геноцид і чіпування, то зрозуміло, що група ризику, яка ходить до цієї церкви, не буде щеплена», – каже імунолог Федір Лапій.

В українському МОЗ сподіваються переконати всі церкви та їхнє керівництво. Для цього міністр охорони здоров'я регулярно особисто зустрічається з лідерами духовенства.