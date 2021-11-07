Немає щеплення – немає праці. Невакцинованих педагогів і чиновників відсторонять від роботи

Від завтра, 8 листопада, набуває чинності наказ МОЗ, норма якого не допускає до роботи невакцинованих від коронавірусу вчителів, держслужбовців та науковців. Працівники, які не отримали щеплення, відстороняються без збереження зарплати та без нарахування стажу за ці дні. Що про це думають представники цих категорій і які тут є нерозв’ֹязані питання?

У жовтня МОЗ затвердило перелік професій, представники яких в обов’язковому порядку мають отримати щеплення проти COVID-19. До нього потрапили:

співробітники міністерств та відомств;

працівники державних адміністрацій;

освітяни та науковці.

У інтерв’ю Радіо Свобода очільник медичного відомства Віктор Ляшко заявив, що у міністерстві планують включити в цей список співробітників усіх державних установ і підприємств, а також соцпрацівників і поштарів.

Тим самим очікується знизити рівень захворюваності серед населення, зменшити кількість госпіталізацій і важких перебігів захворювання.

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Нині, за інформацією голови МОН Сергія Шкарлета, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали майже 835 тисяч освітян. Про це міністр освіти та науки повідомляє у своєму телеграм-каналі.

Щонайменше одну дозу отримали:

94,5% працівників спеціалізованої освіти;

92% загальної середньої;

88% дошкільної;

81% вищої освіти.

Найбільший відсоток вакцинованих педагогів – у Хмельницькій та Київській областях (майже 97%), у Києві (96%), Донецькій (95,4%) та Харківській (94,5%) областях.

Вчителі обурюються

Самі вчителі зауважують, що такі цифри є роздутими. Не під запис вони зізнаються, що попит на фальшиві сертифікати вакцинації існує саме серед представників освітянської галузі.

«Ні для кого не секрет, що вчителі купують підроблені документи. Звісно, це незаконно, але і дії нашої влади виходять за межі правового поля. З початком навчального року вчителів так залякали, що іншого виходу у них не було. Особисто я вакцинувалась Pfizer у вересні, але не з доброї волі. І хоч з понеділка можу спокійно працювати, проте не маю впевненості у безпечності вакцини», – розповіла у розмові з Радіо Свобода вчителька однієї з київських гімназій.

«Ганьбою» і «примусом» називають обовֹֹ’язкову вакцинацію учасники різноманітних освітянських груп у соцмережах. Емоції там зашкалюють, а серед найбільш поширених причин, через які вчителі відмовляються від щеплень, можна виділити такі:

педагоги хвилюються за своє здоров’я, бо «вакцини ще мало вивчені» і «є сумніви у їхній безпечності»;

«влада тисне, порушуючи конституційне право на працю», і «вимагає розголошення інформації про стан здоров’я»;

вакцини проти коронавірусу немає в переліку обовֹֹ’язкових щеплень.

На захист педагогів стала профспілка працівників освіти і науки України. В організації просять не відсторонювати від роботи невакцинованих вчителів і продовжити термін проведення щеплень ще на один місяць.

«Білі плями» обов’язкової вакцинації