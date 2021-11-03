Антивакцинація по-українськи: міфи, мотивація, джерела

Кілька сотень учасників мітингу активакцинаторів зібралася 3 листопада біля будівлі Верховної Ради, протестуючи проти примусового щеплення. Вони перекрили рух машин, заблокувавши урядовий квартал. Проти чого виступають ці люди, хто їх підживлює, і які основні міфи продукують супротивники щеплень?

Антивакси: хто вони?

Учасники маршу антивакцинаторів протестували проти карантину і «примусових» щеплень. Вони заявляють, що вакцини проти коронавірусу, які, за їхніми словами, недостатньо вивчені, завдають здоров’ю українців більше шкоди, ніж позитивних наслідків.

Сімейна лікарка, співзасновниця ГО «Медичні лідери» Дарина Дмитрієвська, яка має свій телеграм-бот «Моя лікарка» і активно веде свою сторінку у фейсбуці, розповіла Радіо Свобода, що їй нечасто доводилося спілкуватися з антивакцинаторами як офлайн, так і віртуально. Проте її колеги мають такий досвід і стверджують, що упереджене ставлення в деяких людей сформовано не лише щодо вакцинальної кампанії проти коронавірусу, але й щодо інших інфекційних захворювань. Загалом, як каже Дарина Дмитрієвська, антиваксівська спільнота не є монолітною, і її умовно можна поділити на кілька категорій:

Частина людей не має достатньої інформації. Дані, якими вони володіють, не дають їм змоги взяти на себе відповідальність за своє здоров’я і життя. Таких осіб можна вважати «найлегшими» із усіх антивакцинаторів. Їм можна давати результати досліджень, говорити з ними, переконувати.

Частина людей має банальний страх . Вони панічно бояться будь-яких процедур і уколів. Відповідно своє переконання підкріплюють аргументами. Звільнити від антивакцинальних настроїв у цьому випадку допоможе психотерапія.

Частина людей занурена у магічне мислення. Це прибічники різноманітних «теорій змов». Через низьку освіченість або через навіювання думок «диванними» експертами такі люди не хочуть робити щеплення. З ними найскладніше спілкуватися, вони не сприймають думок іншої сторони.

«Багато антивакцинських настроїв в Україні створюють російські боти, це вже було досліджено. Мова йде про свідому підривну діяльність. Мета таких акцій та інформаційних атак – дестабілізувати ситуацію в державі та погіршити здоров’я українців», – переконана Дарина Дмитрієвська.

Що ми можемо закинути людям, якщо сімейний лікар, до якого звертається пацієнт, радить йому не робити щеплень

Як не парадоксально, але до кола антивакцинаторів також належить частина медичних працівників, причому мова йде як про медичних сестер, так і про вузівську професуру, вважає інфекціоніст, фахівець з питань імунізації Федір Лапій.

«Що ми можемо закинути людям, якщо сімейний лікар, до якого звертається пацієнт, радить йому не робити щеплення, не маючи для цього серйозних медичних протипоказань», – каже імунолог у коментарі Радіо Свобода.

На його думку, це можна пояснити якістю освіти, особливо в середовищі медиків старшого віку, коли доступ до іноземних джерел і досліджень був перекритий. Інша причина – тотальна недовіра українців до влади, яка також тягнеться з тоталітарного минулого. Відтак, будь-які меседжі чи дії з боку державних органів викликають протидію на підсвідомому рівні.

Найпопулярніші міфи

«Вакцини проти коронавірусу є небезпечнішими за саму хворобу, оскільки розроблялися «швидкоруч»

Вакцина не є гарантією того, що людина не захворіє, але перебіг недуги може бути в легкій формі і вдасться уникнути госпіталізації. Вакцина створена в екстрені строки, проте над нею працювали науковці з різних країн. Є результати досліджень, що засвідчують безпечність і ефективність вакцинації.

«Вакцини змінюють ДНК людини»

Такі страхи викликають насамперед мРНК-вакцини – Pfiser і Moderna. Науковці стверджують, що молекули, які вводяться молекулою мРНК, не досягають ядра клітини, де міститься генетичний матеріал.

«Вакцинація протипоказана людям з лікуванням інших хвороб»

Найбільша загроза для таких пацієнтів є не вакцинація, а сама інфекційна недуга. У невакцинованих з діабетом, серцево-судинними захворюваннями тощо вищі шанси бути ушпиталеними.

До чого тут порушення прав

Один із потужних аргументів антивакцинаторів полягає в тому, що примусове щеплення, на їхню думку, порушує права людини.

Це абсолютно хибна теза, вважають правозахисники, оскільки в часи загальносвітових викликів, яким став два роки тому для людей коронавірус, поняття загальносоціальної безпеки вийшло на перший план. Вона стала вищою за індивідуальну безпеку і захист прав кожного громадянина.

Обов'язкова вакцинація не суперечить Європейській конвенції з прав і свобод людини

«Є рішення Європейського суду з прав людини, в якому мовиться, що обов’язкова вакцинація не суперечить Європейській конвенції з прав і свобод людини. Щоправда, це стосувалося заяви батьків з Чехії, які скаржилися на обов’язкове щеплення дітей. Але на основі цього рішення щеплення було визнане законним у демократичних державах», – зауважив у коментарі Радіо Свобода голова координаційної ради БФ «100% життя» Дмитро Шерембей.

Протести людей проти захворювання від COVID-19 – це глобальне явище. Наразі марші антивакцинаторів відбуваються регулярно в різних країнах світу. Проте й у державах з розвиненою демократією запроваджують тимчасові обмеження через коронавірус.

Так, уряд Німеччини попередив про запровадження обмежень для невакцинованих громадян, а в Нідерландах повернули обов’язковий масковий режим у громадських місцях.