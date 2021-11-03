Антивакцинатори зібралися під парламентом України: що не так з їхніми вимогами?

Біля будівлі Верховної Ради України 3 листопада зібрались кілька сотень людей із вимогою припинити «примусову» вакцинацію та скасувати обмеження «червоної зони». Група людей перекривала проїжджу частину на пішохідних переходах на вулиці Грушевського. Жоден з учасників не мав засобів індивідуального захисту. Вони активно виступали проти вакцинації від хвороби COVID-19. Пік захворювання на ковід в Україні очікують із середини листопада цього року. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив лікар-пульмонолог Євген Симонець.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я вважають, що найбільше навантаження на медичні заклади припадатиме від середини листопада і аж до початку нового, 2022 року. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. «Тягар цієї хвилі чи те, наскільки великою вона буде для України, буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас», – сказав Кузін і наголосив на необхідності вакцинації і дотримання протиепідемічних заходів.

Одні з тез, які лунали на мітингу – порушення прав та свобод громадян, а також про «чіпізацію». «Карантин – адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб» – таке визначення дає Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ухвалений ще у 2000 році, до якого згодом внесли й актуальні правки.

Контроль за карантинними обмеженнями покладений на виконавчу владу – Кабінет міністрів України. Згідно з постановою Кабміну від 20 жовтня 2021 року №1096, в «червоній зоні» забороняється: перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від згаданої хвороби;

перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або «зелений» COVID-сертифікат; або документ про одужання.

перебування без захисних масок на території закладів охорони здоров’я й освіти; у підземних переходах; на зупинках громадського транспорту і на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше від одного метра;

роботу закладів громадського харчування, крім доставки і замовлень навинос (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);

діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання); приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та працівників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання); проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання); проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів із госпіталізації, крім низки невідкладних і термінових випадків.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що більшість нині госпіталізованих громадян з COVID-19 – це особи, які не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Нині в Україні щеплюють від коронавірусної хвороби вакцинами, які є для доступними для широкого загалу: AstraZeneca;

CoronaVac від Sinovac;

Comirnaty від Pfizer.

AstraZeneca «Це векторна вакцина, яку розробила шведсько-британська компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом. Вакцина, вироблена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield. Схвалена ВООЗ, ЄС, Канадою, Індією та багатьма іншими країнами для екстреного використання. Застосовується для всіх, старше 18 років», – йдеться на сайті МОЗ України.

CoronaVac від Sinovac «Одна з вакцин проти COVID-19, які використовує Україна, – CoronaVac від Sinovac Biotech. Це інактивована вакцина, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech. Схвалена ВООЗ для екстреного використання. Застосовується у 40 країнах, таких як Китай, Туреччина, Аргентина, Бразилія, Мексика, Індонезія, Казахстан, Вірменія, Грузія тощо», – інформує сайт МОЗ. Comirnaty від Pfizer «Одна з вакцин проти COVID-19, які використовує Україна, – Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Це інноваційна вакцина на платформі мРНК, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вакцина дозволена для екстреного використання для осіб від 12 років Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді, ЄС, а загалом у майже 100 країнах світу», – зазначає сайт МОЗ.

Жодна із вакцин не «роздає» WiFi» та не змінює ДНК. Вакцинація в Україні є безкоштовною та добровільною. Як запевняють лікарі, вакцинація необхідна для того, аби зменшити навантаження на лікарні. Вакцина не вберігає від того, що людина може заразитися, утім, у такому разі забезпечує легкий перебіг хвороби. Разом з цим Рада національної безпеки та оборони повідомляє, що викрита російська мережа, яка займається дезінформацією щодо вакцин від коронавірусу в Україні. Мережа мала на меті зірвати вакцинацію і збільшити кількість смертей від COVID-19, наголошують в РНБО. У відомстві додають, що інформаційна політика Кремля просуває цілковито протилежні наративи щодо вакцин всередині Росії та в Україні та в країнах Заходу.

В Україні за минулу добу, 2 листопада, виявили 23 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 406 дітей і 421 медпрацівник, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Протягом дня 2 листопада шпиталізували 5 935 людей, 11 937 – одужали, 720 людей померли, було проведено понад 157,5 тисяч тестувань. Найбільше нових випадків виявили у Києві (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558), Харківській (1374) областях. За весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,97 мільйона людей, 69 447 – померли. В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили понад 18 мільйонів щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Зокрема, 2 листопада вакцинували 310 439 людей: понад 229 тисяч отримали першу дозу вакцини, повністю імунізовані – більше ніж 81 тисяча.