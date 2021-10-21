Лікар про ситуацію з коронавірусом: це не край, пік може бути в кілька разів вищим

Лікар-пульмонолог Євген Симонець в ефірі Радіо Свобода заявив, що піку захворюваності на COVID-19 в Україні варто очікувати в листопаді. За його словами, тоді цифри по захворюваності можуть бути «в декілька разів більшими», ніж тепер.

«На жаль, це ще не край, бо всі медики, які працюють у форматі COVID-19, ми розуміємо, що пік є сенс очікувати на кінець цього місяця, але скоріше на листопад. Ми бачимо тенденцію, що відбувається. Я не хочу дуже згущувати фарби, але мені здається, що пік може бути в декілька разів більшим, ніж ті цифри, які ми бачимо зараз», – сказав Симонець.

Лікар наголосив на важливості вакцинації від COVID-19, а також закликав носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і використовувати санітайзер.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується з кінця жовтня до середини листопада.

За його словами, нинішня статистика по захворюваності свідчить про початок активної хвилі COVID-19.

За останню добу в Україні, за даними МОЗ, зафіксовані нові рекорди захворюваності і смертності від COVID-19: виявили 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 546 пацієнтів.

У МОЗ наголошували, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становили невакциновані.