«Укрзалізниця» про перші підсумки перевезень за новими карантинними правилами – 18 пасажирів не впустили у поїзди

До поїздки залізницею за першу половину доби 21 жовтня не допустили 18 пасажирів через відсутні документи – сертифікат про вакцинацію, або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини, чи негативний тест на COVID-19. Про це повідомила «Укрзалізниця» у перший день дії нових карантинних правил щодо перевезень регіонами.

«Зокрема, до поїзда №18 Ужгород – Харків через відсутність необхідних документів не допущено 5 пасажирів, №81 Ужгород–Харків – 1 пасажир, №252 Миколаїв–Харків – 3 пасажири, №150 Ворохта–Полтава – 2 пасажири та №45 Лисичанськ–Ужгород – 1 пасажир, №724 Київ–Харків – 6 пасажирів. Двічі до поїздів викликалися представники Національної поліції», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» закликає усіх пасажирів неухильно дотримуватися нових правил проїзду транспортом – крім квитка та документа, що посвідчує особу для проїзду поїздами далекого сполучення, пасажири повинні мати: сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку «Дія»), або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

«У разі відсутності зазначених документів, пасажири можуть зробити експрес-тест на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн. А також у пунктах вакцинації, що працюють на вокзалах», – вказує УЗ.

Сьогодні в Україні набрали чинності обмеження щодо пасажирських перевезень між регіонами на тлі збільшення числа нових хворих на COVID-19.