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Новини | Коронавірус

«Укрзалізниця» відкрила на найбільших вокзалах 5 пунктів вакцинації

Без документа про вакцинацію або актуального тесту сісти до поїзда далекого сполучення не можна

Пункти безкоштовної вакцинації від коронавірусної хвороби нового типу відкрилися 21 жовтня на залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра, повідомляє «Укрзалізниця».

«Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн», – ідеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» оголосили про плани збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1236 з 21 жовтня 2021 року змінюються правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за умови наявності у пасажирів сертифікату про вакцинацію (паперового або в додатку «Дія»), або документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

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