«Укрзалізниця» відкрила на найбільших вокзалах 5 пунктів вакцинації

Пункти безкоштовної вакцинації від коронавірусної хвороби нового типу відкрилися 21 жовтня на залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра, повідомляє «Укрзалізниця».

«Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн», – ідеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» оголосили про плани збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1236 з 21 жовтня 2021 року змінюються правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за умови наявності у пасажирів сертифікату про вакцинацію (паперового або в додатку «Дія»), або документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.