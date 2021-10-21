Головне на ранок: рекорди «ковіду» щодо нових хворих, смертей і вакцинації, вступ у дію обмежень на перевезення регіонами

Україна демонструє нові рекорди захворюваності, смертності і вакцинації по COVID-19, влада обмежує пересування громадян регіонами, висуваючи певні вимоги, керівництво ОБСЄ закликає розблокувати роботу місії організації на сході України, де точаться воєнні дії.

В Україні зафіксовані нові рекорди захворюваності і смертності від COVID-19

В Україні за минулу добу померли 546 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Це рекордна добова смертність за весь час пандемії.

Також 19 жовтня виявили 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це теж новий рекорд.

Протягом доби госпіталізували 4892 людини, 8036 – одужали.

За добу провели майже 136 тисяч тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,7 мільйона людей, 62 389 – померли.

Тим часом Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про рекордне зростання темпів вакцинації – за добу 20 жовтня дозу препарату від коронавірусної інфекції нового типу отримали 251 254 людини.

Одну дозу минулої доби отримали 165 649, повністю імунізовані – 85 605 людей.

Усього в Україні завершили вакцинацію 6 743 615 людей, Україна має за цим показником одне з останніх місць у Європі поруч із Вірменією (у відсотках від числа дорослого населення).

В Україні набрали чинності обмеження щодо пасажирських перевезень між регіонами

В Україні від 21 жовтня набрали чинності нові правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні 11 жовтня.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

– документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;

– міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу «Дія» (Дія);

– негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Глава ОБСЄ закликала розблокувати роботу місії на Донбасі

Чинна глава ОБСЄ, міністерка закордонних справ Анн Лінде, та генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликали розблокувати роботу місії організації на сході України, де точаться воєнні дії.

«Вони закликали до негайного усунення всіх перешкод, щоб місія могла продовжувати виконувати свою важливу роль в зусиллях ОБСЄ з вирішення конфліктів за допомогою неупередженого і прозорого моніторингу та звітності про безпекову ситуацію на сході України. Вони закликали всі сторони забезпечити якнайшвидше виконання всіх своїх зобов’язань і конструктивно брати участь в деескалації та врегулюванні ситуації», – мовиться у повідомленні ОБСЄ.

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У повідомленні згадується про блокування роботи місії у контрольованому бойовиками Донецьку.

«Місія повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України без обмежень і умов. Ситуація в Донецьку підриває цей мандат, обмежує прозорість і підриває довіру», – заявила генеральна секретарка Шмід.

Напередодні ОБСЄ повідомила про відновлення роботи місії в окупованій Горлівці.

17 жовтня стало відомо, що незаконні збройні формування заблокували спостерігачів СММ у готелях окупованих Донецька і Горлівки. Вони вимагали звільнити бойовика, затриманого Збройними силами України. Йдеться про громадянина Росії Андрія Косяка, який, як кажуть українські силовики, шпигував на користь бойовиків.

ОБСЄ закликала усунути будь-які перешкоди для свободи пересування спостерігачів.

Суд заочно заарештував експрем’єра Азарова – ДБР

Печерський районний суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про заочний арешт колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, повідомляє пресслужба правоохоронного органу 20 жовтня.

За повідомленням, запобіжний захід обраний у справі про державну зраду через укладення угоди між Україною та Росією про перебування російського Чорноморського флоту на території України у квітні 2010 року (відома як «Харківські угоди»).

Як стверджують у ДБР, умови цього документу «були нав’язані» Азарову тодішнім президентом Росії Дмитром Медвєдєвим.

«Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету Міністрів України). Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації», – заявляють у Бюро.

Як очікують у ДБР, заочний арешт Азарова дозволить Україні звертатися із запитами щодо його екстрадиції, а також ініціювати спеціальне досудове розслідування.

Азаров наразі публічно не коментував рішення суду.

Державне бюро розслідувань повідомило Миколі Азарову про підозру у державній зраді в березні 2021 року. У цьому ж кримінальному провадженні, нагадують у відомстві, повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу у січні 2021 року.

Чехія має намір переглянути відносини з Росією

Проєкт програми нової владної коаліції Чехії передбачає ревізію відносин із Китаєм і Росією, повідомили журналістам члени робочої групи з підготовки документа, передає видання Ceske Noviny.

Повідомляється також, що коаліція хоче ухвалити «закон Магнітського» – підтриманий кількома західними демократіями документ, який передбачає санкції проти представників російської влади, причетних до порушення прав людини.

«У підготовленому документі підкреслюється пріоритет двосторонніх відносин, перш за все, з Німеччиною, буде заявлено також про стратегічне партнерство з Ізраїлем і необхідність ревізії відносин із Росією та Китаєм», – сказав член робочої групи з підготовки програми Мартін Дворжак.

Коаліція також виступила за повернення до зовнішньої політики першого президента Чехії Вацлава Гавела, спираючись на права людини і громадянське суспільство, а також співробітництво в межах НАТО і ЄС.

При цьому коаліція планує запобігти доступу «недемократичних держав» до ключової інфраструктури Чехії, а також наростити витрати на оборону до 2% ВВП. Зараз цей показник становить 1,34% ВВП.

Парламентські вибори в Чехії пройшли 8–9 жовтня. Перемогу на них здобули опоненти чинного прем’єр-міністра Андрея Бабіша – коаліція «Разом» (SPOLU), яку склали три опозиційні правоцентристські партії.

Відносини Москви і Праги погіршилися після того, як чеська влада заявила про причетність російського ГРУ до вибухів на складі боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Прага після цього вислала 18 російських дипломатів, у відповідь Росія вислала 20 співробітників посольства Чехії в Москві. У травні 2021 року уряд Росії затвердив перелік недружніх країн, до якого увійшли лише США і Чехія.

Ліга чемпіонів: «Динамо» мінімально поступилося на виїзді «Барселоні»

Київське «Динамо» зазначало поразки у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Кияни на виїзді мінімально поступилися іспанській «Барселоні» – 0:1.

Єдиний гол у матчі на рахунку Жерара Піке.

В іншому матчі групи португальська «Бенфіка» зустрічається з німецькою «Баварією».

Наразі «Динамо» з одним очком посідає в групі останнє місце. «Барселона» з трьома очками – передостаннє.