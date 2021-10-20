Суд заочно заарештував експрем’єра Азарова – ДБР

Печерський районний суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про заочний арешт колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, повідомляє пресслужба правоохоронного органу 20 жовтня.

За повідомленням, запобіжний захід обраний у справі про державну зраду через укладення угоди між Україною та Росією про перебування російського Чорноморського флоту на території України у квітні 2010 року (відома як «Харківські угоди»).

Як стверджують у ДБР, умови цього документу «були нав’язані» Азарову тодішнім президентом Росії Дмитром Медвєдєвим.

«Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету Міністрів України). Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації», – заявляють у Бюро.

Як очікують у ДБР, заочний арешт Азарова дозволить Україні звертатися із запитами щодо його екстрадиції, а також ініціювати спеціальне досудове розслідування.

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Азаров наразі публічно не коментував рішення суду.

Державне бюро розслідувань повідомило Миколі Азарову про підозру у державній зраді в березні 2021 року. У цьому ж кримінальному провадженні, нагадують у відомстві, повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу у січні 2021 року.