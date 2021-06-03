США, ЄС і Велика Британія виступили з заявами після того, як Росія запросила на захід в ООН Азарова і Царьова

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Естонія, Україна і Грузія, а також Європейський союз вийшли з різкими заявами за підсумками неформального заходу у форматі Арріа, організованого 2 червня постійним представництвом Росії при ООН «Обставини Майдану і їхні наслідки на Донбасі», до участі в якому були запрошені підсанкційні Микола Азаров і Олег Царьов.

«Російська Федерація провела в ООН неформальну зустріч за формулою Арріа для поширення неправдивого наративу про Україну і події, які відбулися в 2014 році. Ми шкодуємо про цю навмисну спробу відвернути увагу міжнародного співтовариства від дій Росії щодо дестабілізації ситуації, починаючи з 2014 року», – мовиться в заяві ЄС.

У заяві США, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Естонії, України і Грузії, в свою чергу, підкреслюється, що Росія запросила до участі в заході спікерів, які перебувають під санкціями держав-член ООН за порушення суверенітету і територіальної цілісності України. «Революція гідності продемонструвала, як українці реалізували своє право на мирні зібрання, вимагаючи заможної, демократичної і мирної України, відкидаючи вплив Москви. У відповідь Росія нахабно порушила міжнародні принципи, окупувавши Крим і розпочавши конфлікт на сході України, який триває донині», – мовиться в документі.

США, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Естонія, Україна і Грузія​ вчергове звернули увагу, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником у ньому, і закликали Москву негайно припинити свою агресію проти України, а також окупацію Криму і грубі порушення прав людини на півострові.

ЄС, у свою чергу, закликав Росію негайно припинити розпалювання конфлікту, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням на сході України, а сторони конфлікту взяти конструктивну участь у перемовах у «нормадському форматі», а також у Тристоронній контактній групі, щоб забезпечити повне виконання мінських домовленостей і вирішити конфлікт мирним шляхом.

Заяви міжнародної спільноти – це відповідь на черговий неформальний захід у форматі Арріа, які можуть ініціювати члени Ради безпеки ООН, організований постійним представництвом Росії при ООН, «Обставини Майдану і їхні наслідки на Донбасі».

Серед спікерів заходу були колишній прем’єр-міністр часів правління президента України Віктора Януковича Микола Азаров, який перебуває під санкціями США, і колишні українські депутати Олег Царьов, який також перебуває під санкціями ЄС, і Володимир Олійник. Окрім цих одіозних представників влади Віктора Януковича, у заході взяли участь британський фотограф Дін О’Браян і французька документалістка Анн-Лор Боннель.

Захід бойкотувала низка впливових країн-членів Ради безпеки, зокрема, США, Велика Британія, Естонія і Норвегія. Як пояснив в ексклюзивному коментарі «Голосові Америки» постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, Сполучені Штати зайняли принципову позицію щодо цього заходу: враховуючи зухвалу поведінку Росії, яка запросила до участі підсанкційних Миколу Азарова і Олега Царьова, США вирішили бойкотувати захід.

«США вкотре довели свою принциповість і не лише відмовилися від участі, а й у співпраці з постійними представництвами України і Великої Британії підготували текст потужної заяви, яка поставила крапку у намаганнях Росії вчергове нав’язати світові свої фальшиві наративи», – додав Кислиця.

Він також відзначив, що перелік спікерів – черговий прояв цинізму Москви, яка розпочала це дійство одночасно з відкриттям спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН проти корупції. «Хто ще в цю мить міг краще представити позицію Росії на «Аррії», аніж очільники корупційного уряду і депутати доби Януковича?» – звернув увагу постійний представник.

У той же час більшість країн, які долучилися до зустрічі, були чіткі у своїй підтримці України і її територіальної цілісності. До прикладу, представник Франції заявив, що він узяв участь у заході лише для того, щоб вчергове заявити, що Росія зловживає своїм правом ініціювати ці неформальні зустрічі, і підтримати Україну й її суверенітет. Він додав, що Франція не підтримує наративи Росії і закликає Москву зупинити провокації, вивести війська зі сходу України, а також повернути Крим.

Останнім часом Росія намагається активно використовувати формат Арріа у своїх пропагандистських цілях. Вона просто «спамить» Раду безпеки й інтернет-простір цими зустрічами, нав’язуючи свою пропаганду і порядок денний.

На останньому такому заході, якій відбувся 5 травня, низка країн-членів Ради безпеки виступили з різкими заявами щодо неприпустимості таких дій із боку російського представництва.