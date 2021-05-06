Країни-члени Ради безпеки ООН закликали Росію припинити політизувати трагедію 2014 року в Одесі

Низка країн-членів Ради безпеки ООН, зокрема Велика Британія, Естонія, Ірландія, Норвегія, США і Франція, а також Німеччина і Бельгія, виступили зі спільною заявою щодо неприпустимості дій Росії у рамках ООН, назвавши їх просуванням неправдивого наративу про Україну, а також закликали Росію припинити політизувати людські трагедії. Заява вийшла за підсумками неформальної зустрічі 5 травня за формулою Арріа, присвяченої подіям 2 травня 2014 року в Одесі, яка була організована постійним представництвом Росії при ООН.

«Ми шкодуємо з приводу цієї навмисної спроби відвернути увагу міжнародної спільноти від дестабілізувальної діяльності Росії проти України, яка триває протягом останніх семи років. Ми продовжуємо висловлювати глибокий жаль щодо трагічної загибелі людей в Одесі 2 травня 2014 року. Ми закликаємо Росію негайно припинити всю свою агресивну і дестабілізувальну діяльність і здійснити деескалацію шляхом невідкладного припинення нарощування військ у тимчасово окупованому Криму і вздовж кордонів України і негайно припинити тимчасову окупацію території України. Ми також закликаємо Росію повернутися до дотримання взятих на себе зобов’язань щодо припинення вогню на Донбасі і забезпечити прозорість своєї військової діяльності відповідно до зобов’язань згідно з Віденським документом ОБСЄ», – мовиться в заяві.

Заяви щодо неприпустимості використання Росією ООН у своїх пропагандистських цілях лунали від країн-членів Ради безпеки ООН і безпосередньо під час зустрічі.

Зокрема, представниця США заявила, що Росія продовжує зловживати своїм місцем у Раді безпеки, організовуючи події щодо України в рамках ширшої російської кампанії дезінформації, адже Росія має на меті використовувати історію як зброю: «Її інструменти включають розповсюдження пропаганди і дезінформації, розгортання маріонеткових сил і збройних угруповань, економічні маніпуляції і прямі дії, включаючи вбивство і саботаж. Події в Одесі 2 травня спричинені масовим безладом і пожежею. Продовження агресії Росії на сході України залишається найбільшою загрозою європейській безпеці. Сполучені Штати підтримують наших союзників і партнерів, закликають Росію негайно припинити свої військові, економічні, дипломатичні й дезінформаційні зусилля для дестабілізації ситуації в Україні».

Представниця Естонії заявила: «Ми рішуче засуджуємо надзвичайне лицемірство російської пропаганди, яка продовжує експлуатувати трагедію в Одесі для підбурювання до ворожості, розколу і ненависті. Жертви цієї трагедії сім років тому заплатили надзвичайно високу ціну за провокації Росії і реалізацію її проєкту «Новоросія». Ми закликаємо Росію замість того, щоб звинувачувати у нацизмі Україну, звернути увагу на останні події у власній країні щодо масового сплеску націоналістичних рухів, неонацизму і неосталінізму».

Представник Індії також зазначив, що Росія неправильно використовує неформальні зустрічі у форматі Арріа, адже їхня мета – це розгляд питань, які виключно стосуються міжнародного миру і безпеки.

Як зазначив у коментарі «Голосові Америки» постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, останнім часом Росія намагається активно використовувати формат Арріа у своїх пропагандистських цілях. «Україна й наші партнери вже певний час використовують цей формат для обговорення ситуації в Криму і на тимчасово окупованих територіях, що відповідає пріоритетам Ради безпеки. Росія, у свою чергу, вирішила, що якщо вона не може зупинити цей процес, тоді треба його очолити, і почала зловживати і просто «спамити» Раду безпеки й інтернет-простір цими зустрічами і своєю пропагандою», – пояснює він.

За словами Кислиці, раніше країни-члени ООН такі заходи просто ігнорували, але цього разу тактика була змінена. «Партнери у Раді безпеки вирішили скористатися можливістю і прямолінійно донести до Росії те, що вона має зупинити свою пропагандистську кампанію в рамках Ради безпеки. Цим заходом, по суті, Росія сама собі поцілила у ногу», – підсумував Кислиця.

Зустріч у форматі Арріа «Одеса через 7 років по тому: неонацизм і насильницький націоналізм як чинники конфлікту в Україні», яка відбулася 5 травня, ініціювало представництво Росії при ООН. На неї були запрошені безпосередні, за словами організаторів, учасники подій 2 травня, а також заангажований політичний експерт. Окрім того, до зустрічі приєдналася і низка країн-членів Ради безпеки.

Формат Арріа – неформальний захід Ради безпеки, на якому країни-члени можуть обмінюватися думками про питання міжнародної безпеки, а також долучити до обговорення експертів і спікерів поза ООН.

2 травня 2014 року на марш футбольних фанатів і проукраїнських сил у центрі Одеси напали проросійські активісти з вогнепальною зброєю. Були вбиті шість людей-учасників маршу. Згодом проукраїнські демонстранти зібралися вже на нову демонстрацію і рушили на площу Куликове поле, де був розташований наметовий табір проросійських активістів.

Проросійські активісти й їхні прихильники сховалися в будівлі Будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну пляшки з займистою рідиною. Внаслідок пожежі, що виникла в будинку, при спробах вистрибнути з нього і внаслідок застосування проросійськими активістами вогнепальної зброї там загинули ще 42 людини з обох сторін конфлікту. Також у перебігу протистоянь того дня було поранено близько 200 людей.