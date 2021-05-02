2 травня в Одесі: відбулися марш захисників України і поминальна акція родичів проросійських активістів

В Одесі 2 травня відбулися Марш захисників Одеси, молебень по загиблих проукраїнських активістах Андрію Бірюкову й Ігорю Іванову і щорічна акція родичів загиблих активістів «Куликового поля» – проросійського руху часів «руської весни».

Територіально акції проукраїнських і проросійських активістів не перетиналися. Родичі загиблих і одесити, які прийшли віддати шану загиблим проросійським активістам збиралися біля Будинку профспілок на Куликовому полі, а представники ветеранських, патріотичних і праворадикальних організацій пройшлися маршем від місця загибелі проукраїнських активістів на Дерибасівській до пам’ятника Шевченку.

Участь в марші за підрахунками поліції взяли близько до півтори тисячі людей. Ініціаторами виступили ветеранські організації, зокрема ГО «Рапира» і Veterans Hub Odesa. Вони підписали меморандум про співпрацю із праворадикальними організаціями «Національний спротив» і «Національний корпус». Також в марші взяли участь представники «Правого сектору», ГО «Сокіл» і «Самооборона Одеси». З Києва до Одеси приїхали представники добровольчого батальйону «ОУН» разом із комбатом Миколою Коханівським. Вперше для участі заходах щодо річниці 2 травня в Одесу приїхав Андрій Білецький.

«Це не є безумовне свято, це є день перемоги. Вона складна, вона не буває без втрат і ніхто не радіє втратам, навіть втратам ворогів. Для українця це перемога хоч і складна, а для ворога – це поразка і траур за те, що Одеса не перетворилася на Одеську народну республіку», – заявив Білецький.

Ветерани разом із представниками громадських організацій пройшлися маршем вулицями міста.

О 15:00 біля Будинку профспілок відбулася щорічна акція родичів загиблих у пожежі, яку організовує рух «Куликове поле» на чолі із Морисом Ібрагімом. Родичі вимагали провести розслідування та покарати причетних до загибелі проросійських активістів. Вони відпустили в повітря білі і чорні повітряні кульки, а також білих голубів. Акція завершилась скандуванням лозунгів «фашизм не пройдет», «не забудем, не простим» та інших.

Поліція повідомила, що впродовж дня не було грубих порушень громадського порядку. Правоохоронці затримали тільки одну особу в стані сильного алкогольного сп’яніння – він був одягнений у футболку із надписом СРСР. Правопорядок в Одесі підтримувало близько 2600 поліцейських і нацгвардійців.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. Традиційно в цей день в Одесі відбуваються дві акції – на Грецькій площі і біля Будинку профспілок.

Розгляд судових справ та розслідування кримінальних проваджень триває, за оцінками міжнародних спостерігачів, вкрай повільно. 19 проросійських активістів були виправдані у вересні 2017 року, двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійські активісти визнали себе винними у масових заворушеннях і отримали умовні терміни. У суді розглядається справа проти проукраїнського активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві та посяганні на життя працівника правоохоронних органів.

До сьомої річниці голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер написала на сайті «Української правди» колонку про стан розслідування справ «2 травня». Богнер, зокрема, пише: «За останні два роки системні проблеми у судовій владі, зокрема нестача суддів та брак фінансування судів, а також обмеження, пов’язані з COVID-19, ще більше сповільнили судовий розгляд Незважаючи на проведення розслідування обставин пожежі, не було встановлено, хто її спричинив, і жодних обвинувачень проти прихильників тієї або іншої групи не було висунуто Жодне з судових проваджень стосовно ролі працівників міліції або співробітників ДСНС не було завершене».

Дипломат закликає надати справам 2 травня пріоритетний статус; створити достатній рівень безпеки, в тому числі в залах судових засідань, щоб судові процеси відбувалися ефективно; розглянути питання про розслідування справ в Києві, а не в Одесі.