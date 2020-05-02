2 травня в Одесі: МЗС України «висловило жаль з приводу лицемірства російської пропаганди»

Міністерство закордонних справ України «висловило жаль з приводу лицемірства російської пропаганди» у шості роковини сутичок в Одесі.

У своїй заяві відомство наголосило, що події 2 травня 2014 року в Одесі «стали черговим елементом у ланцюгу провокацій РФ в рамках реалізації провального проєкту «Новоросія», спрямованого на дестабілізацію українського Сходу і Півдня та дезінтеграції України».

«В Одесі екстремістські сили діяли за аналогічним сценарієм, який вже був реалізований російськими кураторами на Донбасі – проголошення фейкової «народної республіки», масові заворушення із застосуванням зброї за допомогою завезених бойовиків, залякування місцевих активістів, паралізація місцевих органів влади та силових структур», – заявили в МЗС.

У відомстві зазначили, що за результатами розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами подій в Одесі до суду скеровали 37 обвинувальних актів. Стосовно трьох осіб суди винесли обвинувальні вироки. Державне бюро розслідувань здійснює окреме досудове розслідування щодо можливої причетності до організації заворушень спецслужб Росії.

«Єдиною стороною, яка відверто не зацікавлена у встановленні об’єктивної картини трагічних подій в Одесі та причин, які призвели до трагедії, є Росія. Москва не лише переховувала одного з головних фігурантів розслідування, колишнього заступника начальника ГУ МВС Одеської області Д.Фучеджи, але й, за наявною інформацією, надала йому громадянство РФ і під цим приводом відмовила Україні у його екстрадиції», – пише МЗС.

Міністерство додає, під час переговорів про взаємне звільнення утримуваних осіб у вересні – грудні 2019 року Росія наполягала на видачі щонайменше дев’ятьох осіб, які брали пряму чи опосередковану участь в організації заворушень в Одесі «під російськими прапорами».

«Закликаємо міжнародне співтовариство до подальших спільних зусиль з протидії російській пропаганді та дезінформації, які є важливим елементом російської агресії та дестабілізаційних дій, спрямованих проти України та інших демократичних держав», – наголосило міністерство.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.