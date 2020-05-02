Події в Одесі 2 травня 2014-го: Зеленський виступив зі зверненням, поліція у день роковин затримала 2 осіб

Президент України Володимир Зеленський в суботу виступив зі зверненням з нагоди шостої річниці трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року.

«Сьогодні – шоста річниця загибелі людей під час масових акцій в Одесі. Я висловлюю щирі співчуття родинам усіх загиблих. Той чорний день забрав майже пів сотні людських життів. Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати, якщо хочемо будувати сучасну та сильну Україну. Бо тільки сильна країна відверто говорить не лише про свої здобутки, а й про власні трагедії. Сьогодні в нашому суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. «Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року?» – одне з них», – сказав Зеленський у фейсбуці.

Він додав, що «держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня».

Тим часом в суботу в Одесі поліція затримала на Куликовому полі двох людей 1955-го і 1972-го років народження за адміністративні правопорушення.

«Старший з порушників лаявся на адресу громадян нецензурними словами та чинив спротив поліцейським, які намагалися його втихомирити. Крім того, нехтуючи правила карантину, чоловік був без засобів індивідуального захисту», – повідомли в поліції.

Також у поліції зазначили, що псклади протоколи відразу за трьома статтями про адмінпорушення «дрібне хуліганство», «злісна непокора поліцейському» та «порушення правил щодо карантину». Повідомляється, що інший чоловік буде притягнутий до відповідальності за появу у громадському місці в нетверезому вигляді. Як повідомили Радіо Свобода очевидці, він зірвав шеврон із українським прапором із одного з активістів.

Сьогодні в Одесі в умовах карантинних обмежень відбуваються заходи з вшанування пам’яті жертв подій 2 травня. Поліція по дві людини зранку пропускала охочих покласти квіти на Куликовому полі біля Будинку профспілок. Гарантувати безпеку у день шостих роковин подій 2 травня в Одесі вийшли понад півтори тисячі правоохоронців. Повідомлялося, що у черзі до Куликового поля в суботу відбулася сутичка.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.