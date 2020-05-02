У роковини трагедії 2 травня в Одесі біля входу на Куликове поле сталася сутичка

В Одесі до Будинку профспілок, де 2 травня 2014 року у сутичках проросійських і проукраїнських активістів загинуло 42 людини, в суботу через карантинні обмеження поліція лише по дві людини пропускає охочих покласти квіти.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, перед входом на Куликове поле, де і розташований Будинок профспілок, вишукувалась черга людей, в якій виникла сутичка – один з тих, хто стояв у черзі, обурився українською мовою стрімера Валентина Ткачука та облаяв його. Ткачук вів пряму трансляцію з входу на Куликове поле. Інший учасник черги вдарив стрімера, той штовхнув його, і тоді побити стрімера спробував один чоловік, а потім іще інший.

Сутичку зупинили проукраїнські активісти. Поліція розвела Ткачука та нападників в різні сторони, нікого не затримали.

За даними поліції, у день шостих роковин подій 2 травня за безпекою громадян в Одесі стежать понад півтори тисячі правоохоронців, серед яких – працівники поліції, ДСНС, нацгвардійці.

«Основні превентивні заходи зосереджені біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині міста», – зазначили в поліції.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.